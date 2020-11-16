ГОРДОН
 
 
МИР

Макрон заявил, что Совбез ООН не принимает полезных решений

Европа на геостратегическом уровне всегда продумывала свои действия исходя из политики НАТО. В дальнейшем необходимо работать над собственной независимостью в сфере безопасности, считает президент Франции Эммануэль Макрон.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Макрон сказал о важности курса на сильную Европу
Макрон сказал о важности курса на сильную Европу
Фото: EPA

Президент Франции Эммануэль Макрон раскритиковал деятельность Совета Безопасности ООН. В интервью французскому журналу Le Grand Continent, которое опубликовано 16 ноября, он заявил, что этот орган не принимает полезных решений.

По мнению французского лидера, Европе необходимо больше независимости в сфере безопасности. Макрон сказал, что для него важен курс на сильную Европу, которая будет иметь вес в обновленной мировой политической структуре.

Американцы смогут признать европейцев союзниками только в том случае, если они "относятся серьезно к самим себе и независимы в собственной защите", убежден он.

Европа должна продолжать строить автономию для себя, иначе это сделают США или Китай, сказал глава Франции. По словам Макрона, Европа на геостратегическом уровне всегда продумывала свои действия через призму НАТО. Поэтому в дальнейшем стоит работать над собственной независимостью в сфере безопасности.

Деятельность Совбеза ООН критиковала и канцлер Германии Ангела Меркель. Она считает, что Совбез ООН слишком часто заходит в тупик, когда требуются четкие решения. 

В Совет Безопасности ООН входят 15 государств-членов: пять постоянных и 10 непостоянных. Франция является одним из постоянных членов Совбеза ООН, обладающих правом вето. Помимо Франции это США, Китай, Великобритания и Россия.

Среди 10 непостоянных членов Совбеза должно быть пять государств из Африки и Азии, одно государство из Восточной Европы, два государства из Латинской Америки и еще два из Западной Европы или других регионов.

Теги: Россия, Германия, Ангела Меркель, Китай, НАТО, Франция, Совет Безопасности ООН, независимость, Европа, Эммануэль Макрон
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Кошевой рассказал, из-за чего решил отрастить волосы
Кошевой рассказал, из-за чего решил отрастить волосы
"Танцы со звездами". Кто покинул шоу в четвертьфинале
"Танцы со звездами". Кто покинул шоу в четвертьфинале
"Теперь у нас две недвижимости". Добрынин и Квиткова показали свой новый дом в Киеве
"Теперь у нас две недвижимости". Добрынин и Квиткова показали свой новый дом в Киеве
"Апокалипсис так близко". Loboda в мини рассказала о своих страхах
"Апокалипсис так близко". Loboda в мини рассказала о своих страхах
  "Профессия нас отдалила". Ольга Сумская рассказала об отношениях со старшей сестрой
  "Профессия нас отдалила". Ольга Сумская рассказала об отношениях со старшей сестрой
  "Місяць". В новом клипе Могилевская и Чапкис поцеловались. Видео
  "Місяць". В новом клипе Могилевская и Чапкис поцеловались. Видео
"Добежал, смог, успел". В сети обсуждают "сакральное" селфи Потапа из туалета
"Добежал, смог, успел". В сети обсуждают "сакральное" селфи Потапа из туалета
Беременнная бразильская балерина Сильва снялась обнаженной для Vogue
Беременнная бразильская балерина Сильва снялась обнаженной для Vogue
  Огневич рассказала, какие кланы существуют в украинском шоу-бизнесе
  Огневич рассказала, какие кланы существуют в украинском шоу-бизнесе
"Бомба! Жара", "После такой фотки не сразу уснешь". 49-летняя Хмельницкая восхитила снимком в белье
"Бомба! Жара", "После такой фотки не сразу уснешь". 49-летняя Хмельницкая восхитила снимком в белье
В четвертьфинале "Танцев со звездами" участники будут танцевать с судьями
В четвертьфинале "Танцев со звездами" участники будут танцевать с судьями
Федишин заинтриговала рассказом, как нашла потерянный телефон
Федишин заинтриговала рассказом, как нашла потерянный телефон
"Не понимаю, когда женщины нанимают няню, но не работают". Ризатдинова рассказала, почему рано вышла из декрета
"Не понимаю, когда женщины нанимают няню, но не работают". Ризатдинова рассказала, почему рано вышла из декрета
  "Знала, что беременна". Сумская рассказала, почему не стала матерью в третий раз
  "Знала, что беременна". Сумская рассказала, почему не стала матерью в третий раз
  "Влюблена в его мозг". Шоптенко рассказала об отношениях с мужем
  "Влюблена в его мозг". Шоптенко рассказала об отношениях с мужем
"Кайф", "Ну какая же классная!". Паперная засветила грудь в откровенном декольте
"Кайф", "Ну какая же классная!". Паперная засветила грудь в откровенном декольте
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Кайф", "Ну какая же классная!". Паперная засветила грудь в откровенном декольте
"Кайф", "Ну какая же классная!". Паперная засветила грудь в откровенном декольте
  "Профессия нас отдалила". Ольга Сумская рассказала об отношениях со старшей сестрой
"Профессия нас отдалила". Ольга Сумская рассказала об отношениях со старшей сестрой
"Теперь у нас две недвижимости". Добрынин и Квиткова показали свой новый дом в Киеве
"Теперь у нас две недвижимости". Добрынин и Квиткова показали свой новый дом в Киеве
  Огневич рассказала, какие кланы существуют в украинском шоу-бизнесе
Огневич рассказала, какие кланы существуют в украинском шоу-бизнесе
"Бомба! Жара", "После такой фотки не сразу уснешь". 49-летняя Хмельницкая восхитила снимком в белье
"Бомба! Жара", "После такой фотки не сразу уснешь". 49-летняя Хмельницкая восхитила снимком в белье
  "Знала, что беременна". Сумская рассказала, почему не стала матерью в третий раз
"Знала, что беременна". Сумская рассказала, почему не стала матерью в третий раз
"Спасибо за твою смелость". Шепелев впервые показал свою девушку
"Спасибо за твою смелость". Шепелев впервые показал свою девушку
"Апокалипсис так близко". Loboda в мини рассказала о своих страхах
"Апокалипсис так близко". Loboda в мини рассказала о своих страхах
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS