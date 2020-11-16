Макрон заявил, что Совбез ООН не принимает полезных решений

Европа на геостратегическом уровне всегда продумывала свои действия исходя из политики НАТО. В дальнейшем необходимо работать над собственной независимостью в сфере безопасности, считает президент Франции Эммануэль Макрон.

Макрон сказал о важности курса на сильную Европу Фото: EPA

Президент Франции Эммануэль Макрон раскритиковал деятельность Совета Безопасности ООН. В интервью французскому журналу Le Grand Continent, которое опубликовано 16 ноября, он заявил, что этот орган не принимает полезных решений.

По мнению французского лидера, Европе необходимо больше независимости в сфере безопасности. Макрон сказал, что для него важен курс на сильную Европу, которая будет иметь вес в обновленной мировой политической структуре.

Американцы смогут признать европейцев союзниками только в том случае, если они "относятся серьезно к самим себе и независимы в собственной защите", убежден он.

Европа должна продолжать строить автономию для себя, иначе это сделают США или Китай, сказал глава Франции. По словам Макрона, Европа на геостратегическом уровне всегда продумывала свои действия через призму НАТО. Поэтому в дальнейшем стоит работать над собственной независимостью в сфере безопасности.

Деятельность Совбеза ООН критиковала и канцлер Германии Ангела Меркель. Она считает, что Совбез ООН слишком часто заходит в тупик, когда требуются четкие решения.

В Совет Безопасности ООН входят 15 государств-членов: пять постоянных и 10 непостоянных. Франция является одним из постоянных членов Совбеза ООН, обладающих правом вето. Помимо Франции это США, Китай, Великобритания и Россия.

Среди 10 непостоянных членов Совбеза должно быть пять государств из Африки и Азии, одно государство из Восточной Европы, два государства из Латинской Америки и еще два из Западной Европы или других регионов.