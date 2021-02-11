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РФ фактически превратила ОРДЛО и Крым в свой военный форпост – Кравчук на заседании Совбеза ООН

Попытки России убедить международное сообщество в том, что в Украине нет российских войск, оружия или наемников, уже никого не вводят в заблуждение, подчеркнул глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук, выступая на заседании Совета Безопасности ООН.

Кравчук выступил на заседании Совбеза ООН
Кравчук выступил на заседании Совбеза ООН
Фото: leonid-kravchuk.com.ua

Процесс переговоров в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе ведется в условиях продолжающейся российской агрессии.

Об этом глава украинской делегации в ТКГ, первый президент Украины Леонид Кравчук напомнил, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, которое посвящено состоянию выполнения Минских договоренностей. Текст выступления приводит пресс-служба украинской делегации в ТКГ в Facebook.

Он подчеркнул, что Россия демонстрирует неуважение к нормам и принципам международного права.

"Мы видим на временно оккупированных территориях Украины ограничения свободы передвижения, а также отсутствие безопасного и надежного доступа специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, в том числе к временно неконтролируемому участку украинско-российской границы и временно оккупированному Крыму. Обычной практикой стало незаконное пересечение не подконтрольного Украине участка границы российскими грузовыми эшелонами и автомобильными колоннами, которые доставляют на временно оккупированную территорию вооружение, боеприпасы и персонал", – рассказал Кравчук.

Попытки России убедить международное сообщество в том, что в Украине нет ее войск, оружия или наемников, уже никого не вводят в заблуждение, подчеркнул он.

"Фактически Российская Федерация превратила отдельные районы Донецкой и Луганской областей, а также Крым в свой крупный военный форпост", – резюмировал глава украинской делегации в ТКГ.

https://www.facebook.com/UkrdelegationTCG/posts/204619684781783

Сегодняшнее заседание Совета Безопасности ООН, посвященное состоянию выполнения Минских договоренностей по урегулированию конфликта на Донбассе, созвала Россия. Оно прошло в онлайн-формате. 

Итоговых деклараций или резолюций встреча не предусматривала, но Эстония, Франция, Ирландия, Бельгия, Германия, Великобритания и Норвегия обнародовали совместное заявление, в котором напомнили о поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины. Специальный представитель главы ОБСЕ в Украине Хайди Грау констатировала, что переговоры в рамках ТКГ находятся в тупике

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между ВСУ с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

12 февраля 2015 года в Минске лидеры Украины, России, Франции и Германии Петр Порошенко, Владимир Путин, Франсуа Олланд и Ангела Меркель в ходе 17-часовых переговоров согласовали два документа по урегулированию конфликта на Донбассе: декларацию по выполнению Минских соглашений и Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Они предусматривали прекращение военных действий на Донбассе, вывод незаконных вооруженных формирований из региона, создание условий для проведения выборов в местные органы власти и т.д. Пока Минские соглашения не выполнены.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Леонид Кравчук, Украина, Совет Безопасности ООН, Минские соглашения, война в Украине, война на Донбассе, ОРДЛО, ТКГ
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