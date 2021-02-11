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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Семь европейских государств – членов Совбеза ООН напомнили России о ее ответственности за выполнение Минских соглашений

Сегодня состоялось заседание Совета безопасности ООН, посвященное состоянию выполнения Минских договоренностей по урегулированию конфликта на Донбассе. Итоговых деклараций или резолюций встреча не предусматривала, но Эстония, Франция, Ирландия, Бельгия, Германия, Великобритания и Норвегия обнародовали совместное заявление, в котором напомнили о поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины.

Заседание Совбеза ООН прошло в онлайн-формате
Заседание Совбеза ООН прошло в онлайн-формате
Фото: webtv.un.org (архив)

Эстония, Франция, Ирландия, Бельгия, Германия, Великобритания и Норвегия по итогам заседания Совета безопасности ООН 11 февраля обнародовали совместное заявление, посвященное ситуации на Донбассе. 

Документ, который в ходе встречи зачитал постпред Эстонии при ООН Свен Юргенсон, опубликован на сайте эстонского представительства. 

Семь государств в своем заявлении напомнили о поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины, осудили эскалацию ситуации на Донбассе, высказали обеспокоенность ростом количества нарушений режима прекращения огня. 

"Многое еще предстоит сделать. Мы настоятельно призываем все стороны в полной мере выполнять Минские соглашения и решения саммита ["Нормандской четверки", прошедшего в Париже в 2019 году], начиная с полного осуществления безотлагательных мер по стабилизации ситуации в зоне конфликта. Подчеркиваем ответственность и обязательства России в этом отношении", – сказано в заявлении. 

Представители Эстонии, Франции, Ирландии, Бельгии, Германии, Великобритании и Норвегии в Совбезе ООН призвали Россию "немедленно прекратить разжигание конфликта и предоставлять  финансовую, военную поддержку подконтрольным ей вооруженным формированиям". 

"Мы по-прежнему глубоко обеспокоены присутствием российской военной техники и личного состава в неподконтрольных правительству районах Украины", – резюмировали они. 

Сегодняшнее заседание Совета безопасности ООН, посвященное состоянию выполнения Минских договоренностей по урегулированию конфликта на Донбассе, созвала Россия. Оно прошло в онлайн-формате. Как сообщила в Telegram пресс-служба украинской делегации в трехсторонней контактной группе, итоговых деклараций или резолюций встреча не предусматривала. Позицию Украины на заседании представил глава украинской делегации в ТКГ, первый президент Леонид Кравчук. 

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между ВСУ с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

12 февраля 2015 года в Минске лидеры Украины, России, Франции и Германии Петр Порошенко, Владимир Путин, Франсуа Олланд и Ангела Меркель в ходе 17-часовых переговоров согласовали два документа по урегулированию конфликта на Донбассе: декларацию по выполнению Минских соглашений и Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Они предусматривали прекращение военных действий на Донбассе, вывод незаконных вооруженных формирований из региона, создание условий для проведения выборов в местные органы власти и т.д. Пока Минские соглашения не выполнены.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Леонид Кравчук, Германия, Украина, Франция, ООН, Великобритания, Эстония, ОБСЕ, Норвегия, Бельгия, Донбасс, Совет Безопасности ООН, Ирландия, Минские соглашения, ТКГ
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