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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Кравчук: Всех, кто пришел продавать Украину, нужно либо выкинуть из страны, либо заставить жить по закону. Другого пути у нас просто нет

Россияне начинают действовать дерзко, открыто, не пряча свои намерения, заявил в комментарии изданию "ГОРДОН" первый президент Украины, глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Леонид Кравчук.

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Кравчук: Перемирия уже просто нет. Мы не можем дальше делать вид, что оно ест
Кравчук: Перемирия уже просто нет. Мы не можем дальше делать вид, что оно ест
Фото: leonid-kravchuk.com.ua

Придерживаясь пути к миру, Украина должна на силу отвечать силой, на выстрелы – зеркально выстрелами. Об этом в комментарии изданию "ГОРДОН" заявил первый президент Украины, глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Леонид Кравчук.

"Перемирия уже просто нет. Мы не можем дальше делать вид, что оно есть. Надо говорить правду, белое называть белым, а черное – черным. Россияне начинают действовать дерзко, открыто, не пряча свои намерения. Поэтому мы должны быть готовы к любым непредсказуемым действиям со стороны агрессора. В ОРДЛО находятся российские наемники, командиры и российское оружие. Мы не знаем, когда оно может быть задействовано, но должны быть ко всему готовы и относиться внимательно ко всему, что происходит. В первую очередь думать об Украине", – сказал политик.

По его словам, он еще не наблюдал настолько открытых и циничных действий, которые совершает Россия на Донбассе и которые совершает "так называемая украинская оппозиция, которая фактически ею не является, а является врагом украинского народа". 

"На днях [глава политсовета ОПЗЖ Виктор] Медведчук давал интервью Russia Today. Не за восстановление телеканалов он борется, а против Украины, делая вид при этом, что он – украинский политик. Всех, кто пришел сдавать страну, богатеть, набивать карманы в Украине и при этом продавать Украину, нужно либо выкинуть из страны, либо заставить жить по законам Украины. Другого пути у нас просто нет. Время уговоров и ссылок на демократию прошло. Демократия – это главенство закона, диктатура закона для всех без исключения", – подчеркнул Кравчук.

Он отметил, что Россия ведет двойную игру в отношении Донбасса.

"За полгода, пока я возглавляю украинскую делегацию в ТКГ, я видел много разных движений и полудвижений. Россияне вроде участвуют в работе ТКГ, но ведут двойную игру. Они не стыдятся ничего и демонстрируют, что они над схваткой, якобы помогают Украине решить внутренний конфликт. В то же самое время российские пропагандисты приезжают и рассказывают про российский Донбасс, а местным вожакам ставится задание на территории Донецкой и Луганской областей (обратите внимание – не тех районов, которые не контролирует Украина) построить национальные государства, которые должны интегрироваться в Россию. Это и есть двойная игра, обман", – сказал политик. 

По его мнению, Россия меняться не собирается и будет действовать привычными ей методами.

"Россия воюет 150 лет. За это время, кроме давления и принуждения к миру, она ничего не использовала. Не надо думать, что если мы будем уступать, они станут более сговорчивыми. Поэтому выполняя международные договоренности, придерживаясь пути к миру, мы должны на силу отвечать силой. Они стреляют не просто так, они убивают. На силу и стрельбу мы должны отвечать жестко и зеркально. Мы все вместе, и мировое сообщество в том числе, должны действовать адекватно. Снисходительностью, мягкостью, призывами к компромиссам мы ничего не добьемся. Нам надо быть последовательными и жесткими", – заявил Кравчук.

Он подчеркнул, что в России набирает силы диктаторский режим.

"Это видно по отношению к Алексею Навальному и действиям, которые [президент РФ Владимир] Путин совершает для сохранения своей власти. Мы наблюдаем отрезвление части российского общества. Мы видим, что и Европа трезвеет. Раньше своей пропагандой Путин мог обманывать всех, а теперь – уже нет. Это видят и люди из окружения самого Путина, поэтому ему приходится действовать более решительно и радикально. И такие решительные, радикальные действия распространяются и на Донбасс", – пояснил Кравчук.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. 

В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб операции Объединенных сил неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь. 

4 февраля глава МВД Арсен Аваков заявил, что на Донбассе "никакого мирного процесса уже нет". "Действуют снайперские пары, действуют минометы, обстрелы. Война идет", – сказал он.

По данным "Новинарні", в январе на востоке Украины погибло трое военнослужащих. Столько же погибших, по подсчетам журналистов, в феврале.

Елена ПОСКАННАЯ
журналист, редактор
Теги: Россия, Леонид Кравчук, Донецк, Украина, Луганск, Виктор Медведчук, Донбасс, перемирие, закон, война в Украине, война на Донбассе, ОРДЛО, диктатура, ТКГ
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