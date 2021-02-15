"Ждем в Киеве". Криклий сообщил, что SkyUp получила разрешение на вылет из Занзибара

По словам министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия, украинские туристы, которые из-за поломки самолета компании SkyUp третий день не могут вылететь в Киев, скоро вернутся домой.

В SkyUp заявляли, что самолет починили через несколько часов после поломки, а вылет задерживался из-за смены маршрута Фото: SkyUp Airlines / Facebook

Компания SkyUp получила разрешение на вылет из Занзибара (Танзания) самолета рейса PQ6972. Об этом министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил в Facebook.

"Информирую по проблеме вылета самолета SkyUp из Занзибара. От турецкой стороны получили необходимое разрешение вылета на Анталию и далее на Киев. Скоро всех вернем", – написал он.

Криклий также обратился к главе Государственной миграционной службы Украины Максиму Соколюку, который вместе с возлюбленной Анастасией Зинченко тоже должен был лететь в Украину этим рейсом, но застрял на острове.

"Хоть там и теплее, но ждем в Киеве", – написал Криклий.

Всего на борту самолета около 180 пассажиров, среди них есть граждане Беларуси. Рейс PQ6972 должен был вылететь 13 февраля в 12.50, но этого не произошло из-за поломки самолета. Пассажиры жаловались, что не всех обеспечили жильем на время ожидания вылета. Те, которых расселили в отели и хостелы, заявляли о плохих условиях и антисанитарии. В SkyUp выразили сожаление из-за доставленных неудобств и пояснили, что не смогли "сразу обеспечить пассажиров комфортным проживанием" в связи с высоким сезоном на Занзибаре.

В компании говорили, что самолет починили через несколько часов после поломки, но вылет затягивался из-за необходимости внести изменения в маршрут и получить разрешения от стран, чьи границы пересекает борт.