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Самое высокое здание в мире подсветили цветами украинского флага

Сегодня завершился официальный визит украинской делегации, возглавляемой президентом Владимиром Зеленским, в Объединенные Арабские Эмираты.

Эмираты проводили украинскую делегацию, подсветив свое самое высокое здание цветами украинского флага
Эмираты проводили украинскую делегацию, подсветив свое самое высокое здание цветами украинского флага
Фото: Iuliia Mendel / Facebook

Самый высокий небоскреб в мире – Бурдж Халифа – подсветили цветами украинского флага во время отъезда президента Украины Владимира Зеленского из Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом сообщила пресс-секретарь президента Юлия Мендель в Facebook.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10215912851132431&id=1781187626

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков отметил, что сегодня завершились официальные переговоры Украины и ОАЭ и подсветкой небоскреба Эмираты оказали Украине знак уважения. 

Зеленский 13–15 февраля находится с официальным визитом в Объединенных Арабских Эмиратах. В рамках визита украинская делегация подписала ряд меморандумов и контрактов на общую сумму от $3 млрд.

14 февраля Зеленский обсудил торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество с наследным принцем Абу-Даби, заместителем верховного главнокомандующего вооруженными силами ОАЭ, шейхом Мухаммадом ибн Заидом Аль Нахайяном.

Стороны подписали ряд двусторонних документов, в частности: протокол о внесении изменений в соглашение между правительством Украины и правительством ОАЭ об избежании двойного налогообложения и меморандум о взаимопонимании между Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины и Офисом государственного министра продовольственной и водной безопасности ОАЭ.

Также были подписаны меморандумы с инвестиционным фондом Mubadala из Абу-Даби, предусматривающие участие представителей ОАЭ в программе приватизации государственной собственности в Украине. Стороны также подписали документы в военной и аграрной сферах, сообщили в Офисе президента Украины.

Бурдж Халифа – небоскреб в городе Дубай высотой 828 м, состоящий из 162 этажей. На сегодня он является самым высоким зданием планеты. В 2020 году его уже подсвечивали в цвета украинского флага в День Независимости Украины.

Теги: Украина, Дубай, Арсен Аваков, ОАЭ, флаг, Владимир Зеленский, небоскреб, визит, Юлия Мендель
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