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Украину ждет "экономическое чудо" – глава Фонда госимущества об успехах визита Зеленского в ОАЭ

Договоренности, подписанные во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Объединенные Арабские Эмираты, – это настоящий прорыв в экономических отношениях с Западной Азией, заявил глава Фонда государственного имущества Украины Дмитрий Сенниченко.

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Дмитрий Сенниченко: Такого масштаба сотрудничества между нашими государствами не было никогда
Дмитрий Сенниченко: Такого масштаба сотрудничества между нашими государствами не было никогда
Фото: Dmitry Sennychenko / Facebook

Сделки на общую сумму $3 млрд, подписанные украинской делегацией в рамках визита Владимира Зеленского в Объединенные Арабские Эмираты, стали важным шагом к украинскому "экономическому чуду", считает глава Фонда государственного имущества Украины Дмитрий Сенниченко. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Украинская делегация под председательством Владимира Зеленского заключила инвестиционные меморандумы и контракты на $3 млрд! Настоящий прорыв в экономических отношениях с Западной Азией – такого масштаба сотрудничества между нашими государствами не было никогда", – написал глава ФГИУ.

Он отметил, что все наслышаны об "экономических чудесах" по всему миру, которые имели место в Азии, Европе, на Ближнем Востоке и в Латинской Америке.

"Но в действительности нет никакого "чуда". Экономический рост обеспечивают кропотливая и системная работа, проведение реформ и привлечение инвестиций. Наше государство и каждого украинца точно ждет собственное "чудо", и в ОАЭ мы сделали для него важный шаг!" – подчеркнул глава ФГИУ.

https://www.facebook.com/dmitry.sennychenko/posts/3853771001311703

13 февраля Зеленский вместе с супругой Еленой прибыл в ОАЭ с официальным визитом, который продлится до 15 февраля. 14 февраля Зеленский обсудил торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество с наследным принцем Абу-Даби, заместителем верховного главнокомандующего вооруженными силами ОАЭ, шейхом Мухаммадом ибн Заидом Аль Нахайяном.

Стороны подписали ряд двусторонних документов, в частности: протокол о внесении изменений в соглашение между правительством Украины и правительством ОАЭ об избежании двойного налогообложения и меморандум о взаимопонимании между Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины и Офисом государственного министра продовольственной и водной безопасности ОАЭ.

Также были подписаны меморандумы с инвестиционным фондом Mubadala из Абу-Даби, предусматривающие участие представителей ОАЭ в программе приватизации государственной собственности в Украине. Стороны также подписали документы в военной и аграрной сферах, сообщили в Офисе президента Украины.

Теги: ОАЭ, экономика, Владимир Зеленский, соглашение, Дмитрий Сенниченко, сотрудничество
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