Степанов назвал новые сроки начала вакцинации от COVID-19 в Украине

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что вакцинация всех медицинских работников в Украине начнется в феврале.

Стапенов заявил, что на первом этапе прививки получат медики, работающие с больными COVID-19 Фото: Maksym Stepanov / Facebook

Вакцинация от COVID-19 в Украине может начаться в течении следующих семи–десяти дней. Об этом 16 февраля заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов во время онлайн-конференции американо-украинского делового совета, передает корреспондет "ГОРДОН".

"Мы начнем вакцинацию всех медицинских работников в феврале. Скорее всего, максимально это будет в течении следующих десяти дней или недели", – заявил министр.

По его словам, Минздрав Украины ожидал поставок вакцины в середине февраля этого года.

Он отметил, что на первом этапе прививки получат медики, работающие с больными COVID-19 – это около 367 тыс. сотрудников государственных и коммунальных учреждений, в случае вакцинации 100% представителей этой категории.

На втором этапе запланирована вакцинация всех медработников, в том числе работающих в коммерческих больницах.

Согласно календарному плану на 2021 год, первые бесплатные прививки украинцы должны получить в феврале. Первыми их получат медики, работающие с больными COVID-19, и военные операции Объединенных сил. До ноября также хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет.

Ожидалось, что вакцинация стартует 15 февраля, когда в Украину поступят первые партии вакцины от AstraZeneca. 14 февраля Степанов сообщил, что поставки задерживаются, препарат ожидают в стране 16–17 февраля. Он сказал, что процесс отгрузки уже идет, об этом же министр говорил 12 февраля.

В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) хотят охватить вакцинацией. Предварительный опрос показал, что вакцинироваться от коронавируса готовы 52% украинцев.