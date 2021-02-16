Pfizer подала документы на регистрацию вакцины от COVID-19 в Украине – Степанов

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что вакцину американской компании Pfizer зарегистрируют в ближайшие несколько дней.

Американская фармацевтическая компания Pfizer подала документы на регистрацию своей вакцины от COVID-19 в Украине. Об этом 16 февраля во время онлайн-конференции американо-украинского делового совета заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент "ГОРДОН".

"Я получил сообщение, что Pfizer подалась на регистрацию и тоже будет зарегистрирована в ближайшие несколько дней. Буквально мне только что передали наши эксперты, что получили документы от Pfizer", – заявил он.

Он отметил, что все зарегистрированные в Украине вакцины, будут безопасными для применения.

Согласно календарному плану на 2021 год, первые бесплатные прививки украинцы должны получить в феврале. Первыми их получат медики, работающие с больными COVID-19, и военные операции Объединенных сил. До ноября также хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет.

Ожидалось, что вакцинация стартует 15 февраля, когда в Украину поступят первые партии вакцины от AstraZeneca. 14 февраля Степанов сообщил, что поставки задерживаются, препарат ожидают в стране 16–17 февраля. Он сказал, что процесс отгрузки уже идет, об этом же министр говорил 12 февраля.

В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) хотят охватить вакцинацией. Предварительный опрос показал, что вакцинироваться от коронавируса готовы 52% украинцев.