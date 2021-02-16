В больнице Ивано-Франковска, где лечат пациентов с COVID-19, закончились койки. Больных размещают в коридорах и столовых

В Центральной городской клинической больнице Ивано-Франковска 89 пациентов с COVID-19 находятся на кислородной терапии.

В Центральной городской клинической больнице Ивано-Франковска, где лечат пациентов с COVID-19, закончились койки. Об этом на оперативном совещании, которое транслировалось на странице мэра города Руслана Марцинкива в Facebook, заявила начальник управления здравоохранения городского совета Мария Бойко.

По ее словам, накануне в эту больницу попали 95 пациентов, из них 79 – с пневмониями. В реанимациях – 16 человек. 89 пациентов находятся на кислородной терапии.

"На сегодня Центральная городская клиническая больница практически не имеет ни одной свободной койки. То есть все физические кровати, которые только были в больнице, новые, старые – все задействованы. Пациенты лежат в коридорах, в столовых, в кабинетах врачей", – сказала Бойко.

Дополнительные койко-места для инфицированных коронавирусом сейчас разворачиваются в других больницах.

Бойко также отметила, что на территории общины наблюдается резкий рост заболевания COVID-19.

С начала эпидемии в Украине подтвердили 1 276 618 случаев коронавирусной инфекции (3143 за минувшие сутки), скончалось 24 542 пациента с COVID-19, выздоровело 1 122 968 человек.

В Ивано-Франковской области за последние сутки зарегистрирован 621 случай COVID-19.