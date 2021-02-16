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ОБЩЕСТВО

В Украине резко выросла суточная смертность среди пациентов с COVID-19

За последние сутки в Украине, по данным министра здравоохранения Максима Степанова, зарегистрировали почти вдвое больше выздоровлений от COVID-19, чем новых случаев инфицирования.

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Число инфицирований коронавирусом приближается в Украине к 1,3 млн
Фото: ЕРА

За сутки в Украине подтвердили 3143 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом 16 февраля сообщил в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов.

"3143 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 16 февраля 2021 года. В частности, заболели 182 ребенка и 179 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировали 915 человек, летальных случаев – 150, выздоровело 6189 человек", – написал он.

Сутками ранее в стране выявили 2332 новых случая COVID-19 и зафиксировали 62 смерти.

По данным министра, за последние 24 часа в стране провели 39 401 тестирование на коронавирус, в том числе 18 948 – методом ПЦР. Больше всего новых случаев COVID-19 зарегистрировали в Ивано-Франковской (621) и Черновицкой (343) областях.

С начала эпидемии в Украине подтвердили 1 276 618 случаев коронавирусной инфекции, скончалось 24 542 пациента с COVID-19, выздоровело 1 122 968 человек.

https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/posts/875772656299064

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: эпидемия, Ивано-Франковская область, Черновицкая область, смертность, болезнь, инфекция, Максим Степанов, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, тестирование
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