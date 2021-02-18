"Идиотов в стране большое количество". Степанов прокомментировал расследование о закупке вакцин

Национальное антикоррупционное бюро Украины вынуждено открывать уголовные производства по заявлениям граждан, отметил министр здравоохранения Максим Степанов, комментируя расследование, связанное с закупкой Украиной вакцин от коронавируса.

Министерство здравоохранения Украины передало Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) материалы, связанные с переговорами о поставке в Украину вакцин от коронавируса. Об этом 17 февраля сообщил в эфире телеканала "Украина 24" министр здравоохранения Максим Степанов.

"Мы за любые расследования. Пожалуйста, вы хотите проверять, есть люди, которые занимаются только тем, что проверяют. Только вчера мы получили соответствующий запрос от НАБУ, сегодня уже передали все документы – пожалуйста, расследуйте. Дело закончится тем, что будет закрыто, это уже понятно", – сказал он.

По словам министра, "кто-то пытается сделать из этого очередной хайп".

"Есть заявитель, он пишет заявление, НАБУ обязано по закону открыть дело. Извините, у нас идиотов в стране, которые пишут заявления, открывают дела, большое количество. Про эти дела даже никто не знает. Но они их открыли, расследовали, потому что не могут не открыть", – объяснил Степанов.

Глава Минздрава считает, что расследование может повлиять на переговоры о поставке вакцин.

"Поставьте себя на место производителя вакцин. Они все с репутацией, у них нет сейчас никаких проблем с реализацией вакцин. Руководители компаний общаются исключительно с президентами стран, премьер-министрами, в крайнем случае с министрами здравоохранения. Я для того, чтобы общаться с американскими производителями вакцин, сначала попросил своего коллегу из США, что нам очень нужно, так как они нам не отвечали на обращения. И они сейчас смотрят: есть Украина со своим объемом вакцины, в Украине всегда что-то происходит со скандалами, никто не хочет влезать в скандал", – отметил Степанов.

16 февраля министр назвал дело о закупках вакцин "одним из инструментов информационной войны" против команды министерства. Он заявил, что расследование негативно повлияет на сотрудничество с производителями, которые уже демонстрируют "неохоту сотрудничать в будущем".

В НАБУ ответили, что расследование не может помешать закупкам вакцин.

О том, что НАБУ начало досудебное расследование возможных злоупотреблений при закупке Украиной вакцины от COVID-19 CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech по $17,85 за дозу с помощью частной фирмы-посредника "Лекхим", 10 февраля сообщил Совет общественного контроля при НАБУ. Уголовное производство было открыто 3 февраля. "Обнародованная цена закупки одной дозы вакцины стала едва ли не самой высокой в мире, а ее "общая эффективность" во время последнего этапа тестирования в Бразилии показала лишь 50,38%", – отметили в совете.

Предварительная правовая квалификация – злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины).

В январе народный депутат от "Голоса" Александра Устинова обвиняла Минздрав в срыве закупки вакцины NVX-CoV2373 (ее разработала американская компания Novavax), которая в шесть раз дешевле препарата Sinovac Biotech. По информации Устиновой, госпредприятие "Медицинские закупки" было на финальной стадии переговоров с производителем, однако Степанов остановил этот процесс и поручил начать переговоры по закупке китайской вакцины у компании Sinovac Biotech.

В Минздраве ответили, что подписали договор с той компанией, которая была ближе к завершению третьей стадии клинических испытаний. По словам Степанова, Украина закупает вакцину CoronaVac по цене, одинаковой для большинства стран мира.

Министерство здравоохранения Украины планирует закупить у компании "Лекхим" 1,9 млн доз вакцины CoronaVac производства Sinovac Biotech. "Лекхим" получил квоту на ввоз в Украину 5 млн доз вакцины CoronaVac в первом полугодии 2021 года. Экспертная организация StateWatch сообщила, что по контракту первая партия вакцины CoronaVac (700 тыс. доз) производства китайской компании Sinovac должна поступить в Украину не позднее 31 марта. Вторая партия вакцин в количестве 1,2 млн доз должна поступить не позднее 31 мая. Если до 31 мая компания "Лекхим" не поставит всю вакцину, банк должен будет вернуть ГП "Медицинские закупки" 100% внесенной предоплаты.

По информации Reuters, "Лекхим" подал документы для регистрации в Украине препарата CoronaVac, однако поставки могут перенести на начало апреля из-за задержек со стороны регулирующих органов.

Вакцина компании Sinovac проходила третий этап клинических испытаний в Индонезии, Турции и Бразилии. В разных исследованиях она продемонстрировала от 50,38% до 91,25% эффективности.