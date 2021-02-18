За сутки COVID-19 выявили у наибольшего за последний месяц числа украинцев

В украинские больницы для больных с COVID-19 госпитализировали за сутки 2222 человека, отметил министр здравоохранения Максим Степанов.

В Украине выздоровевших за сутки оказалось меньше, чем нововыявленных больных Фото: ЕРА

За последние сутки в Украине подтвердили 6237 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом 18 февраля в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"6237 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 18 февраля 2021 года. В частности, заболели 413 детей и 276 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировали 2222 человека, летальных случаев – 163, выздоровело 5225 человек", – написал он.

Сутками ранее в стране выявили 4286 случаев COVID-19.

Последний раз более 6 тыс. новых случаев за сутки выявляли 15 января (7729).

17 февраля в Украине провели 64 688 тестирований на коронавирус, из них 28 941 – методом ПЦР.

Больше всего новых больных обнаружили в Ивано-Франковской (799) и Винницкой (514) областях.

Всего за время эпидемии в Украине подтвердили 1 287 141 случай коронавирусной инфекции, скончалось 24 852 пациента с COVID-19, выздоровело 1 134 120 человек.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.