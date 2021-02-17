Возвращение адаптивного карантина, ночные обыски у крымских татар, начало "распродажи тюрем" от Минюста. Главное за день

Украина вернется к адаптивному карантину

С 22 февраля до 30 апреля, по решению Кабмина, в Украине возобновят так называемый адаптивный карантин – деление на четыре "цветовые" эпидемические зоны, в зависимости от ситуации. Уже с 18 февраля правительство разрешило проводить спортивные мероприятия со зрителями на трибунах.

В Ивано-Франковской области ситуация с коронавирусом остается сложной – за последние сутки, по данным главы парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаила Радуцкого, количество заболевших в регионе увеличилось почти на 30%. В области развернут первый в стране мобильный госпиталь для инфицированных COVID-19.

Поставки вакцины от коронавируса по программе COVAX, в которой участвует и Украина, начнутся в конце февраля. На следующей неделе ВОЗ обнародует список стран, которые получат вакцину по этому механизму в первую очередь.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов утверждает, что 117 тыс. доз вакцины Pfizer от COVAX поступят в Украину к концу февраля, а до конца недели должны прибыть первые 500 тыс. доз вакцины AstraZeneca. Однако, почти половина украинцев не верит, что украинская сфера здравоохранения справится с вакцинацией.

Российские силовики ночью пришли с обысками в дома крымских татар

ФСБ провело обыски в домах семи крымских татар и незаконно задержало шесть человек – активистов "Крымской солидарности" и проекта для детей политзаключенных "Крымское детство". Им вменяют участие в исламской организации "Хизб ут-Тахрир". Украинская прокуратура Крыма открыла производство по факту обысков.

Рада приняла новые законы

Сегодня народные депутаты приняли несколько законов в первом чтении – до окончательного принятия их еще доработают. Так, Рада сделала первый шаг к налогообложению иностранных компаний, которые продают украинцам электронные услуги, например, Google, Facebook, Netflix. Депутаты приняли в первом чтении закон. который регулирует деятельность частных детективов и закон о заочном осуждении людей, которые скрываются от правоохранителей.

Также Рада сделала заявление по случаю годовщины Евромайдана. Депутаты признали Революцию достоинства одним из ключевых моментов строительства Украинского государства и выразителем национальной идеи свободы.

Кроме того, народные депутаты не стали наказывать коллегу Сергея Рудыка за сексизм, несмотря на рекомендацию профильного комитета. Его рекомендовали отстранить от посещения пяти пленарных заседаний за нарушение депутатской этики, но это решение поддержали только 195 голосов при 226 необходимых.

ЕСПЧ потребовал немедленно освободить Навального

Европейский суд по правам человека потребовал освободить российского оппозиционера Алексея Навального. Суд задействовал правило регламента, которое является обязательным для исполнения и используется, если суд считает, что заявителю грозит опасность.

В российском минюсте и Госдуме заявили, что не будут освобождать Навального по требованию ЕСПЧ, так как "это будет грубым вмешательством в работу судебной системы суверенного государства".

Украинский Минюст начал "большую распродажу тюрем"

Ирпенский исправительный центр №132 выставили на аукцион. 70% поступлений от продажи будут потрачены на развитие новой тюремной инфраструктуры, которая будет отвечать европейским стандартам.

Зеленский изменил состав СНБО

Президент ввел в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины министра по делам ветеранов Украины Юлию Лапутину.

Украина вышла из еще одного соглашения СНГ

Кабинет Министров Украины принял решение выйти из Соглашения о координации межгосударственных отношений в области почтовой и электрической связи.

Венедиктова рассчитывает на передачу в суд всех дел Майдана до конца года

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что по делам Майдана за этот год сделано намного больше, чем это было в предыдущие. Он рассчитывает до конца года передать еще расследуемые дела в суды.

В Беларуси начался суд над оппозиционным политиком Бабарико

Бывший руководитель "Белгазпромбанка" Виктор Бабарико этим летом пытался баллотироваться на пост президента Беларуси, но его не допустили к выборам – возбудили уголовное дело о взяточничестве в особо крупном размере. Сегодня Верховный суд Беларуси начал рассмотрение его дела. На сегодняшнем заседании суд отклонил несколько ходатайств защиты и начал зачитывать обвинение. Заседание продолжится завтра.

В Украине создадут новый национальный парк

Национальный природный парк "Пуща Радзивилла" площадью более 24 тыс. га станет третьим нацпарком в Ровенской области.

Интервью с Эммануилом Виторганом

В интервью Дмитрию Гордону советский и российский актер театра и кино Эммануил Виторган рассказал, легко ли быть отцом двух маленьких девочек в 80 лет, как Георгий Товстоногов отстранял его от спектакля, почему не сложились отношения со старшей дочерью, признал ли он сына Максима настоящим артистом, и о многом другом.