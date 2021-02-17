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НДС для Google, Facebook и Netflix. Рада сделала первый шаг к введению налога

Законопроект, предусматривающий введение механизма налогообложения международных компаний, которые продают украинцам электронные услуги, поддержали 286 депутатов Верховной Рады.

Рада предварительно поддержала введение налогообложения для Google, Facebook, Netflix и других иностранных компаний
Рада предварительно поддержала введение налогообложения для Google, Facebook, Netflix и других иностранных компаний
Фото: depositphotos.com

Верховная Рада на заседании 17 февраля в первом чтении приняла проект закона №4184, предусматривающий внесение изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения иностранных компаний, которые продают украинцам электронные услуги.

Законопроект поддержали 286 народных депутатов, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Представляя проект закона в парламенте, народный депутат от "Слуги народа" Даниил Гетманцев сказал, что новый налог в Украине не вводят.

"У нас в стране сложилась недопустимая ситуация, когда налог на добавленную стоимость не уплачивается с электронных сервисов теми компаниями, которые являются нерезидентами нашего государства. И не то чтобы эти компании не хотели платить налог, однако механизм в законе по уплате НДС отсутствует и, чтобы платить НДС, они должны зарегистрироваться в Украине как резиденты, то есть изменить свой статус. Это влечет для них дополнительные негативные налоговые последствия. Они это не делают, налог не администрируется", – сказал Гетманцев.

Он сообщил, что проект закона предусматривает введение простого механизма налогообложения, при котором плательщики смогут зарегистрироваться в электронном кабинете удаленно, на английском языке и платить налог в валюте, "фактически не присутствуя" в Украине. По словам нардепа, Украина недополучает как минимум 3 млрд грн в результате неуплаты налога.

"В нашем Налоговом кодексе четко прописано, что все, кто поставляет услуги на территории Украины, должны платить налог. Почему даже маленькая украинская компания облагается налогом за предоставление услуг в Украине, а крупные транснациональные компании международного уровня вроде Facebook, Netflix, TikTok, Instagram, LinkedIn, YouТube, Viber – нет? Почему мы должны льготировать иностранцев и, таким образом, обворовывать наш государственный бюджет? Есть клиенты в определенной стране – платите этой стране налоги! А не так, как сейчас, – платят в других юрисдикциях", – цитирует Гетманцева пресс-служба партии "Слуга народа".

В ноябре 2019 года в "Слуге народа" сообщили, что готовится законопроект о регистрации в Украине соцсетей и интернет-сервисов.

В декабре 2019 года в Раду внесли законопроект №2634, автором которого является Гетманцев. Издание "Бизнес.Цензор", проанализировавшее проект, пришло к выводу, что введение НДС на услуги крупных международных корпораций, таких как Google, YouTube, Apple, Facebook, Netflix и другие, приведет к подорожанию электронных сервисов на 20 процентных пунктов.

Институт массовой информации заявил, что авторы идеи обложить налогом доходы крупных транснациональных электронных корпораций ориентируются не на европейский, а на российский опыт.

В интервью изданию "ГОРДОН" в феврале 2020 года Гетманцев выразил недоумение шквалом критики, который обрушился на него в связи с инициативой введения НДС на электронные услуги, предоставляемые крупнейшими мировыми компаниями Google, YouTube, Facebook и другими. Он говорил, что введение 20-процентного налога не означает автоматического удорожания электронных услуг.

В феврале 2021-го Гетманцев объяснил, что международные ИТ-компании – нерезиденты, такие как Google, Facebook и Netflix, обяжут платить налог на добавленную стоимость (НДС) с тех электронных услуг, которые они продают украинцам. По его словам, компании не возражают против уплаты налога.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Верховная Рада, Украина, налоги, Facebook, Google, НДС, Instagram, законопроект, Налоговый кодекс, Netflix, Viber, LinkedIn, TikTok, Даниил Гетманцев
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