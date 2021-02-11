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Google, Facebook и Netflix обяжут платить НДС в Украине. Гетманцев объяснил, как это будет работать

Председатель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что Facebook и другие компании не возражают против необходимости оплаты налога на добавленную стоимость в Украине.

Гетманцев: Большие гиганты транснациональные почему-то от НДС фактически освобождены
Гетманцев: Большие гиганты транснациональные почему-то от НДС фактически освобождены
Фото: Danil Getmantsev / Facebook

В Украине не будут вводить дополнительный налог для международных IТ-компаний нерезидентов, таких как Google, Facebook и Netflix, а обяжут их платить налог на добавленную стоимость (НДС) с тех электронных услуг, которые они продают украинцам. Об этом рассказал в эфире hromadske председатель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, видео опубликовано на YouTube-канале.

Он заявил, что НДС должны платить все, в том числе большие международные транснациональные компании. Пока в украинском законодательстве нет инструментов, чтобы "администрировать эту деятельность". В связи с этим в новом законопроекте прописали обязанность "сервисов электронной коммерции" платить НДС.

"Ситуация, которая есть: наши рекламисты должны платить НДС, а большие гиганты транснациональные почему-то от НДС фактически освобождены. Это неправильная ситуация, мы должны ее исправить. И кстати, мы встречались с Facebook, с другими крупными компаниями, они не возражали, чтобы платить этот налог", – сообщил Гетманцев.

Речь идет не о введении нового налога, а о том, чтобы большие международные транснациональные компании платили уже существующий налог, подчеркнул он.

Гетманцев сообщил, что для уплаты налога компаниям обеспечат "упрощенные условия", в частности, удаленную регистрацию в электронном кабинете, уплату в валюте и общение на английском языке с украинской налоговой службой.

В ноябре 2019 года нардеп от "Слуги народа" Александр Ткаченко сообщил, что готовится законопроект о регистрации в Украине соцсетей и интернет-сервисов.

Соответствующий законопроект №2634, автором которого является Гетманцев, был подан в Верховную Раду 21 декабря 2019 года.

Издание "Бизнес.Цензор", проанализировавшее документ, пришло к выводу, что введение НДС на услуги крупных международных корпораций, таких как Google, YouTube, Apple, Facebook, Netflix и другие, приведет к подорожанию электронных сервисов на 20 процентных пунктов.

Институт массовой информации заявил, что авторы идеи обложить налогом доходы крупных транснациональных электронных корпораций ориентируются не на европейский, а на российский опыт.

В интервью изданию "ГОРДОН" Гетманцев выразил недоумение шквалом критики, который обрушился на него в связи с инициативой введения НДС на электронные услуги, предоставляемые крупнейшими мировыми компаниями Google, YouTube, Facebook и другими. По его словам, введение 20-процентного налога не означает автоматического удорожания электронных услуг.

Теги: Украина, Facebook, Google, реклама, YouTube, Александр Ткаченко, законодательство, законопроект, Netflix, Даниил Гетманцев, электронные услуги
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