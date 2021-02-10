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ПОЛИТИКА

Депутаты должны стимулировать развитие промышленности, а не лоббировать интересы аграрных олигархов – Гетманцев

Украинские агрохолдинги всегда находили возможность пролоббировать принятие нужных им решений через парламент, и эту ситуацию нужно кардинально менять, считает председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, нардеп от "Слуги народа" Даниил Гетманцев.

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Даниил Гетманцев: Мы действительно хотим завершить строительство сырьевой экономики? Нам для этого осталось недолго
Даниил Гетманцев: Мы действительно хотим завершить строительство сырьевой экономики? Нам для этого осталось недолго
Фото: пресс-служба партии "Слуга народа"

Депутаты должны стимулировать не сырьевую аграрную отрасль, а развитие промышленности. Об этом заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, нардеп от "Слуги народа" Даниил Гетманцев в интервью "Обозревателю", комментируя принятие парламентом закона о снижении НДС для отдельных производителей аграрного сырья, который еще не подписал президент Владимир Зеленский.

"Мы не должны предоставлять льготы сырьевой отрасли. Наоборот, мы должны принимать деньги сырьевиков и направлять на развитие промышленности, в том числе и сельхозпереработки, где создаются рабочие места, в отличие от выращивания сельхозкультур, что вскоре будет происходить без участия человека. Мы же продолжаем предоставлять льготы сырьевому бизнесу абсолютно непонятными решениями", – сказал Гетманцев.

По его словам, аграрная сырьевая отрасль является одной из самых сильных отраслей отечественной экономики, и продолжая ее стимулировать, власть строит сырьевую экономику.

"Скажите, почему эффективная ставка налогообложения на доход сельскохозяйственного производителя менее 1%, тогда как у промышленников более 2%? Мы действительно хотим завершить строительство сырьевой экономики? Нам для этого осталось недолго. У нас с 2010-го по 2019 год часть первичного сектора в структуре экспорта увеличилась с 15% до 34%. В то время как, например, в Польше – 2%, в Турции – 5%, в Словакии – 3%. Вы думаете, соседи делают ошибку, стимулируя промышленность?" – отметил политик.

Депутат напомнил, что отечественные агрохолдинги всегда находили возможность пролоббировать принятие нужных им решений через парламент, и, по его мнению, ситуацию нужно кардинально менять.

"Украинский крупный бизнес, к сожалению, привык решать свои вопросы, скажем так, традиционно. Те решения, которые идут на пользу аграрным холдингам, всегда проходили на ура. Это уже традиция, возьмите любой госбюджет на любой год, всегда аграрные олигархи себе что-то выторговывали", – констатировал Гетманцев.

Законопроект №3656, предусматривающий снижение ставки НДС для определенных сфер агросектора с 20% до 14%, Верховная Рада приняла 17 декабря 2020 года. Согласно документу, НДС снизят для производителей сырья – зерна, сахарной свеклы, семян подсолнечника, льна и рапса.

Федерация работодателей Украины обратилась к президенту с призывом ветировать закон о снижении НДС для аграриев. Как заявил глава ФРУ Дмитрий Олейник, этот закон искажает конкуренцию на рынке и приведет не к удешевлению продуктов питания для украинцев, а, наоборот – к их удорожанию. "Будет рост цен – хлеб, молочка и т.д. Зерно в турборежиме будет экспортироваться, а значит, цена внутреннего рынка будет расти из-за дефицита. Во-вторых, разницу НДС между сырьем и готовой продукцией переведут на потребителя", – пояснил эксперт.

Теги: Верховная Рада, экономика, сельское хозяйство, промышленность, НДС, законопроект, Даниил Гетманцев
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