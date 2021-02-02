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Глава налоговой Любченко рассказал, за счет чего выросли поступления налогов в январе

Основной составляющей наблюдаемого роста налоговых поступлений в государственный бюджет Украины является уплата НДС с произведенных товаров. Об этом в комментарии изданию "ГОРДОН" сообщил глава Государственной налоговой службы Алексей Любченко.

Любченко: В январе 2021 года поступления НДС выросли в 2,4 раза
Любченко: В январе 2021 года поступления НДС выросли в 2,4 раза
Фото: Державна податкова служба України / Facebook

Налоговые поступления в государственный бюджет продолжают увеличиваться, заявил в комментарии изданию "ГОРДОН" глава Государственной налоговой службы Алексей Любченко.

"Положительные тенденции наполнения госбюджета, начавшиеся в прошлом году, продолжаются и в 2021-м. В январе налоговая служба существенно перевыполнила определенные индикативные показатели. При этом поступления выросли и по сравнению с прошлым годом. Индикативный показатель поступлений в общий фонд государственного бюджета перевыполнен на 11,4% (плюс 3,4 млрд грн). По сравнению с прошлым годом поступления выросли в 1,5 раза (10,9 млрд грн). При индикативе 29,9 млрд грн фактические поступления составили 33,3 млрд грн", – рассказал собеседник.

По его информации, отмечается рост поступлений от уплаты налога на добавленную стоимость.

"Основной составляющей наблюдаемого роста являются поступления от НДС с произведенных товаров. В январе 2021 года поступления этого налога выросли в 2,4 раза по сравнению с январем прошлого года. Индикативные показатели перевыполнены на 21,7%. Увеличение поступлений является результатом начатой в мае 2020 года эффективной работы по выявлению схем уклонения от налогообложения, в частности схем злоупотреблений с НДС, что позволило расширить рынок для работы легального бизнеса. И благодаря росту поступлений по НДС налоговая возвращает накопленные на начало этого года невозвращенные суммы налога. Все суммы налога, заявленные к возвращению, возмещаются вовремя и в полном объеме", – подчеркнул Любченко.

Он отметил, что за прошлый год удалось значительно уменьшить налоговый долг в государственный бюджет.

"Стоит отметить, что принципиальной позицией ГНС является обеспечение поступлений в бюджет без уплаты налогов наперед, за счет улучшения администрирования налогов и развития электронных сервисов, что, в свою очередь, является шагом к росту добровольной уплаты налогов. Благодаря эффективному сотрудничеству налоговиков и плательщиков за 2020 год удалось уменьшить налоговый долг в государственный бюджет на 21,9 млрд грн. По состоянию на 1 января 2021 года он сократился до 82,2 млрд грн", – сказал глава налоговой службы.

По его мнению, рекордные темпы роста налоговых поступлений произошли за счет детенизации.

"Тенденции дальнейшего увеличения поступлений в 2021 году преимущественно будут зависеть от того, оправдаются ли сценарные условия развития экономики (прирост реального ВВП на 4,6% по номиналу даст плюс 13,4%), поскольку рекордные темпы за счет детенизации уже были достигнуты в 2020 году. Так, в 2020 году при росте ВВП по номиналу на 0,3% (рассчитано в соответствии с постановлением Кабмина) темп прироста поступлений НДС составил 32,4%. В прошлые годы темпы были соизмеримые", – резюмировал Любченко.

В авторской программе главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман глава Государственной налоговой службы Украины Алексей Любченко заявлял, что меньше всего налогов платят Закарпатская, Львовская, Ивано-Франковская, Черновицкая, Одесская и Николаевская области.

Верховная Рада приняла закон о госбюджете Украины на 2021 год 15 декабря. Показатели принятого парламентом проекта госбюджета: доходы – 1,084 трлн грн, возвращение кредитов – 8,6 млрд грн, расходы и предоставление кредитов – 1,339 трлн грн, финансирование – 246,6 млрд грн.

Елена ПОСКАННАЯ
журналист, редактор
Теги: Украина, налоги, госбюджет, ВВП, бюджет, бизнес, НДС, Алексей Любченко
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