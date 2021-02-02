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В ГФС назвали крупнейших налогоплательщиков Украины в 2020 году

По данным Государственной фискальной службы Украины, в тройку крупнейших налогоплательщиков страны в прошлом году вошли "Нафтогаз", "Укрнафта" и "ПриватБанк".

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Размер уплаченных компаниями налогов в ГФС не назвали
Размер уплаченных компаниями налогов в ГФС не назвали
Фото: depositphotos.com

Государственная фискальная служба Украины в ответ на запрос издания "ГОРДОН" назвала топ-20 крупнейших налогоплательщиков страны в 2020 году.

В тройку лидеров вошли "Нафтогаз", "Укрнафта" и "ПриватБанк".

Следом идут "Укргазвидобування", "Филип Моррис Украина", "Табачная компания "В.А.Т. – Прилуки", "Джей Ти Интернешнл Украина", "Оператор ГТС Украины", "Укртатнафта", "АТБ-Маркет", "Империал Тобакко", "Энергоатом", "Укрзалізниця", "Киевстар", ВТФ, "Укрэнерго", "Укртрансгаз", ЮГОК, "Новая почта", "ВФ Украина".

При этом размер уплаченных компаниями налогов в ГФС не назвали, сославшись на конфиденциальность данной информации.

В авторской программе главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман глава Государственной налоговой службы Украины Алексей Любченко заявлял, что меньше всего налогов платят Закарпатская, Львовская, Ивано-Франковская, Черновицкая, Одесская и Николаевская области.

Теги: Украина, налоги, Киевстар, Укрзалізниця, Укрэнерго, Укрнафта, Укртрансгаз, Укргазвидобування, Новая почта, Энергоатом, ГФС, Укртатнафта, Государственная фискальная служба, Прилуки, Империал Тобакко
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