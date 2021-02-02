ДЕНЬГИ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

В ГФС назвали крупнейших налогоплательщиков Украины в 2020 году

По данным Государственной фискальной службы Украины, в тройку крупнейших налогоплательщиков страны в прошлом году вошли "Нафтогаз", "Укрнафта" и "ПриватБанк".

Размер уплаченных компаниями налогов в ГФС не назвали

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Государственная фискальная служба Украины в ответ на запрос издания "ГОРДОН" назвала топ-20 крупнейших налогоплательщиков страны в 2020 году. В тройку лидеров вошли "Нафтогаз", "Укрнафта" и "ПриватБанк". Следом идут "Укргазвидобування", "Филип Моррис Украина", "Табачная компания "В.А.Т. – Прилуки", "Джей Ти Интернешнл Украина", "Оператор ГТС Украины", "Укртатнафта", "АТБ-Маркет", "Империал Тобакко", "Энергоатом", "Укрзалізниця", "Киевстар", ВТФ, "Укрэнерго", "Укртрансгаз", ЮГОК, "Новая почта", "ВФ Украина". При этом размер уплаченных компаниями налогов в ГФС не назвали, сославшись на конфиденциальность данной информации. В авторской программе главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман глава Государственной налоговой службы Украины Алексей Любченко заявлял, что меньше всего налогов платят Закарпатская, Львовская, Ивано-Франковская, Черновицкая, Одесская и Николаевская области.