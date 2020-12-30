С 1 января в Украине вводят единый счет для уплаты налогов и ЕСВ

С 1 января 2021 года в Украине вводится единый счет для уплаты налогов. Об этом сообщила пресс-служба Государственной налоговой службы Украины.
Чтобы перейти на единый счет, необходимо осуществить три шага:
Плательщики, которые не подали сообщение по форме J/F 1307001, продолжают платить платежи непосредственно на бюджетные/не бюджетные счета.
В налоговой обращают внимание, что отказаться от использования единого счета можно будет с 1 января следующего года.
Законы, согласно которым введена единая отчетность по ЕСВ на общеобязательное государственное социальное страхование и налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) Верховная Рада приняла 19 сентября.