Глава налоговой назвал шесть областей Украины, которые меньше всех платят налогов

В 2021 году в качестве налогов от украинцев хотят получить почти 138 млрд грн Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

В авторской программе главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман глава Государственной налоговой службы Украины Алексей Любченко ответил на вопрос, какие регионы страны платят меньше всего налогов.

"Западная Украина присутствует, понятно. Это Закарпатская, Львовская, Ивано-Франковская, Черновицкая области. Но и Одесская, Николаевская области", – сказал он.

Глава налоговой подтвердил, что речь идет об областях, где больше трудовых мигрантов и "где контрабанда в основном".

"С одной стороны, люди выехали, к сожалению, на заработки. И здесь очень важный вопрос – независимо от того, где они получают заработную плату, независимо от того, где они платят налоги, это хорошо. То есть если человек заплатил налоги в Польше, в Венгрии, государство Украина к нему никаких вопросов не имеет в соответствии с международными договорами по исключению двойного налогообложения. Если человек не заплатил налоги ни там, ни здесь – это вопрос", – объяснил Любченко.

Он подчеркнул, что "страна не молодеет, и на пенсии должно накапливаться достаточно отчислений от тех, кто работает".

Любченко: У многих политиков патриотизм заканчивается, как только нужно платить налоги. Я за раскрытие персональных данных. Тогда бы Украина увидела своих героев. Читайте полную версию интервью

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Видео: Алеся Бацман / YouTube

В 2021 году в государственный бюджет Украины планируется 137,6 млрд грн поступлений (.xls) в качестве налогов от доходов физических лиц.