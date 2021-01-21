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Глава налоговой Любченко: Нужно ли облагать налогом переводы от "заробитчан"? С доходов, которые получают украинские граждане, платятся налоги. Неважно где

Украина заключила соглашения об исключении двойного налогообложения со всеми странами, где работают украинцы, отметил глава Государственной налоговой службы Украины Алексей Любченко в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

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В 2019 году работающие за границей украинцы перечислили в страну около $12 млрд
В 2019 году работающие за границей украинцы перечислили в страну около $12 млрд
Фото: National Bank of Ukraine (NBU) / Flickr

Все доходы украинских граждан должны облагаться налогом, но если украинцы работают в другой стране и платят налоги там, в Украине они их платить не должны. Об этом в эфире программы "БАЦМАН" главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман сказал глава Государственной налоговой службы Украины Алексей Любченко.

"$12 млрд – это большие деньги, согласен. Общее правило простое: с доходов, которые получают украинские граждане, платятся налоги. Неважно где. У нас имеются подписанные соглашения об исключении двойного налогообложения абсолютно со всеми странами, где работают наши люди. Если наши граждане заплатили налоги за границей – в Польше, Венгрии, Португалии или где-то еще, – в Украине никто с них требовать налоги не имеет права. Единственное, что они должны сделать, – это подать налоговую декларацию. Потому что это конституционная норма. Ст. 67 Конституции Украины гласит: "Все граждане Украины должны подавать в налоговые инспекции налоговую декларацию за отчетный год", – сказал чиновник.

Любченко: У многих политиков патриотизм заканчивается, как только нужно платить налоги. Я за раскрытие персональных данных. Тогда бы Украина увидела своих героев. Читайте полную версию интервью

В Министерстве социальной политики Украины сообщали в 2019 году, что за рубежом на постоянной основе работает более 3,2 млн человек

В феврале 2020 года Нацбанк Украины сообщал, что по итогам 2019 года украинские трудовые мигранты перевели на родину около $12 млрд. По итогам первых семи месяцев 2020 года мигранты перевели в Украину почти $7 млрд. В мае НБУ прогнозировал, что по итогам года общая сумма переводов составит около $10 млрд.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Украина, налоги, Государственная налоговая служба Украины, заробитчане, Алексей Любченко
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