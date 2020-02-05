Клуб читателей
ГОРДОН
 
ДЕНЬГИ

В 2019 году трудовые мигранты перевели в Украину около $12 млрд

Высокие объемы поступления денежных средств от трудовых мигрантов стали одним из факторов, способствующих падению курса иностранных валют в Украине в 2019 году, сообщили в Национальном банке Украины.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Трудовые мигранты обеспечили высокие объемы поступлений
Трудовые мигранты обеспечили высокие объемы поступлений
Фото: pixabay.com

По итогам 2019 года украинские трудовые мигранты перевели на родину около $12 млрд денежных переводов. Об этом сообщили в пресс-службе Национального банка Украины в ответ на запрос "Громадського".

"Благоприятную ситуацию на валютном рынке на протяжении почти всего прошлого года определяли хорошие показатели экспорта, которые поддерживала относительно неплохая ценовая конъюнктура на внешних рынках; рекордная урожайность аграрного сектора; умеренный рост импорта товаров, в частности благодаря низким ценам на энергоносители; стабильно высокие объемы поступлений от трудовых мигрантов", – сообщили в НБУ.

Такие объемы денежных переводов позволили существенно уменьшить курс иностранных валют в 2019 году. Так, в декабре курс доллара опустился до 23,2 гривны – на 5 гривен с начала прошлого года, напомнили в Нацбанке.

Рост курса валют в начале 2020 года регулятор объясняет спросом на валюту среди импортеров и низким объемом продаж валюты экспортерами через получение бюджетного возмещения НДС.

1 августа 2019 года в Министерстве социальной политики Украины заявили, что более 3,2 млн украинцев работают за рубежом на постоянной основе.

Теги: Украина, валюта, НБУ, доллар, Нацбанк, курс доллара, трудовые мигранты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Дочь Сумской Паперная примерила образ платиновой блондинки
Дочь Сумской Паперная примерила образ платиновой блондинки
Нардеп Дмитриева пришла в Верховную Раду в жакете за 47 тыс. грн
Нардеп Дмитриева пришла в Верховную Раду в жакете за 47 тыс. грн
7,2 млн грн и 77 тыс. зрителей. Результаты третьей недели проката фильма "Мої думки тихі"
7,2 млн грн и 77 тыс. зрителей. Результаты третьей недели проката фильма "Мої думки тихі"
  Maze. Вышел клип на песню участников нацотбора на "Евровидение 2020" MoonZoo. Видео
  Maze. Вышел клип на песню участников нацотбора на "Евровидение 2020" MoonZoo. Видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS