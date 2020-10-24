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“Индюки вы!" Шуфрич призвал уволить главу налоговой за предложение обложить налогом переводы от трудовых мигрантов

Глава украинской налоговой Алексей Любченко отмечал, что трудовые мигранты из Украины переводят деньги в страну, официально их не декларируя. Нардеп от ОПЗЖ Нестор Шуфрич утверждает, что денежные переводы от трудовых мигрантов помогают "сохранять валютный баланс".

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Шуфрич (на фото) потребовал уволить Любченко
Шуфрич (на фото) потребовал уволить Любченко
Фото: zagittya.com.ua

Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Нестор Шуфрич считает, что глава Государственной налоговой службы Украины Алексей Любченко должен быть уволен после заявления о необходимости декларировать доходы украинских трудовых мигрантов. Об этом Шуфрич заявил 23 октября в эфире телеканала "Наш".

"Люди добрые, у вас все с головой в порядке? Да вы должны целовать песок, по которому ходят наши заробитчане… Эти $12–13 млрд, которые они переводят в Украину, сохраняют валютный баланс и курс гривны, индюки вы такие! Они заставили людей уехать зарабатывать за границу, а теперь, после того как заробитчане получили деньги и уплатили налог за границей, они хотят, чтобы заробитчане платили налог и в Украине. Да вы нелюди!" – сказал нардеп.

ВИДЕО
Видео: НАШ / YouTube

В интервью журналу НВ, опубликованном 23 октября, Любченко заявил, что у Украины есть несколько резервов для увеличения налоговых поступлений.

"Первый резерв – это $12 млрд, которые приходят в Украину от тех людей, которые выехали, к сожалению, работать за границу. Эти $12 млрд приходят в Украину, из них 11 млрд, но гривен (то есть в 30 раз меньше), задекларированы. Там 100% должны все подать декларацию", – подчеркивал он.

По данным Национального банка Украины, в 2019 году трудовые мигранты перевели в страну около $12 млрд. По итогам первых семи месяцев 2020 года мигранты перевели в Украину почти $7 млрд. НБУ прогнозирует, что по итогам года общая сумма переводов составит около $10 млрд.

Теги: Украина, валюта, гривна, Нестор Шуфрич, декларация, курс гривны, трудовые мигранты, заробитчане, ОПЗЖ, Алексей Любченко
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