Шансы "заробитчан" найти работу в Украине невелики – президент Ассоциации адвокатов Украины

В Украине стало больше трудоспособных людей из-за возвращения мигрантов, но спад экономики не позволит им найти работу, заявила президент Ассоциации адвокатов Украины Зоя Ярош.

Зоя Ярош: Их возвращение говорит о том, что у нас увеличилось количество трудовых ресурсов Фото: legalweekly.com.ua

В Украину возвращаются трудовые мигранты, но они вряд ли смогут найти работу на родине, отметили эксперты в комментарии "5 каналу".

"Их возвращение говорит о том, что у нас увеличилось количество трудовых ресурсов. Но смогут ли они найти работу сейчас при таком спаде экономики – на мой взгляд, шансы не очень велики", – сказала президент Ассоциации адокатов Украины Зоя Ярош.

Эксперт программы "Внутренняя и внешняя политика" Украинского института будущего Игорь Тышкевич отметил, что большинство украинцев работали за границей нелегально и значительная их часть уже вернулась в страну.

"В целом мы оценивали трудовую миграцию вместе с маятниковой и постоянной на уровне 7,5 млн человек. Максимум – на пике. Из них около 3 млн – это люди, которые имеют реальный статус за границей, они работают легально... А вот остальные – имеют краткосрочные контракты, в основном в Польше. И значительная часть этих людей – она, конечно, в Украине. Поэтому можно говорить о количестве от нескольких сотен тысяч до 2 млн максимум", – объяснил он.

Национальный банк в инфляционном отчете, опубликованном 30 июля, ухудшил свой прогноз по безработице: регулятор ожидает, что ее уровень в этом году достигнет 10%, а не 9,5%, как прогнозировал НБУ в апреле.