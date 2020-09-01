Объем денежных переводов трудовых мигрантов в Украину сократился – Нацбанк

По итогам семи месяцев 2020 года объем частных денежных переводов в Украину сократился на 5,3%, до $6,29 млрд. Такие данные привел Национальный банк Украины.

В 2019 году трудовые мигранты перевели в Украину $12 млрд Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

Объем денежных переводов трудовых мигрантов в Украину в июле 2020 года составил $922 млн, это на 13,5% меньше, чем в июле 2019 года, когда мигранты перевели $1,07 млрд, сообщила "Экономическая правда", ссылаясь на данные Нацбанка Украины.

По итогам семи месяцев 2020 года объем частных денежных переводов сократился на 5,3%, до $6,29 млрд против аналогичного периода 2019-го – $6,64 млрд.

"За семь месяцев через корреспондентские счета банков в Украину перевели $2,57 млрд (40,9% общего количества переводов), через неформальные каналы – $2,27 млрд (36,1%) и через международные платежные системы – $1,45 млрд (23%)", – отмечает издание.

Объем денежных переводов трудовых мигрантов в Украину в январе 2020 года составил $991 млн, в марте – $925 млн, в апреле – $794 млн, в мае – $805 млн, в июне – $856 млн.

В 2019 году трудовые мигранты перевели в Украину $12 млрд.

В мае НБУ ухудшил прогноз относительно денежных переводов трудовых мигрантов в Украину до $10,1 млрд. В регуляторе прогнозировали, что на денежных переводах отразятся закрытие границ многими странами и снижение экономической активности в мире из-за распространения коронавируса.