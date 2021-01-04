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ДЕНЬГИ

На счетах казначейства рекордная сумма средств за последние 10 лет – Минфин

В Министерстве финансов Украины отчитались о перевыполнении государственного бюджета 2020 года по доходам.

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Общий фонд госбюджета 2020 года был выполнен с дефицитом в 215,5 млрд грн, отметили в Минфине
Общий фонд госбюджета 2020 года был выполнен с дефицитом в 215,5 млрд грн, отметили в Минфине
Фото: depositphotos.com

На начало 2021 года на счетах Госказначейства скопились рекордные за последние 10 лет 70,7 млрд грн, из них 58,7 млрд грн на счетах – в иностранной валюте, сообщила пресс-служба правительства.

В то же время по сравнению с данными на 01.12 остаток на (.xlsx) Едином казначейском счете сократился на 7,74 млрд грн и составляет 12 млрд грн.

Согласно информации Государственной казначейской службы, в 2020 году в общий фонд государственного бюджета поступило 877,6 млрд грн (102,2% от плана).

В частности, 507,5 млрд грн поступлений обеспечила Государственная налоговая служба (110,7% от плана, или +49,2 млрд грн), 297 млрд грн, или 91,2% от годовой росписи составили поступления таможенных платежей.

По данным Минфина, общий фонд госбюджета 2020 года был выполнен с дефицитом в 215,5 млрд грн. Государственные заимствования составили 621,5 млрд грн, из них внутренние заимствования – 389,2 млрд грн, из внешних источников привлечено 232,3 млрд грн.

В 2020 году Украина погасила 385,5 млрд грн госдолга, платежи по его обслуживанию составили 119,6 млрд грн, отметили в правительстве.

Инфографика: Міністерство фінансів України / Facebook
Инфографика: Міністерство фінансів України / Facebook

В конце ноября “Экономическая правда“, ссылаясь на двух высокопоставленных чиновников Кабинета Министров, писала, что 20 ноября Государственная казначейская служба Украины остановила финансирование всех незащищенных расходов (к защищенным относятся заработные платы бюджетников, пенсии, социальные выплаты, погашение долгов). В материале подчеркивалось, что государство не в состоянии обслуживать все расходы, предусмотренные бюджетом на 2020 год.

26 ноября министр финансов Сергей Марченко заявлял, что из-за неполучения запланированных траншей от Международного валютного фонда в рамках программы stand-by до конца года в бюджете Украины не хватает $3 млрд.

В то же время премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что госбюджет Украины на 2020 год будет выполнен.

В декабре Украина провела дополнительное размещение еврооблигаций, что позволило привлечь $600 млн. Марченко говорил, что эти деньги направят на финансирование госбюджета.

Теги: Украина, госбюджет, бюджет, правительство, Министерство финансов, дефицит, доходы, госказначейство, рекорд, деньги, финансирование, Сергей Марченко, премьер-министр, расходы, Денис Шмыгаль, Минфин
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