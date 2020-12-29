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В Минфине назвали окончательные показатели госбюджета Украины на 2021 год

При рассмотрении 15 декабря Верховной Радой проекта изменений в Бюджетный кодекс была принята правка о зачислении в доходы общего фонда местных бюджетов 13,44% акцизного налога с произведенного в Украине и с ввезенного на таможенную территорию Украины топлива, что привело к уменьшению показателей доходов и расходов специального фонда госбюджета на 8 млрд грн, сообщили изданию "ГОРДОН" в Министерство финансов Украины.

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Госбюджет был принят 15 декабря
Госбюджет был принят 15 декабря
Фото: National Bank of Ukraine (NBU) / Flickr

Согласно принятому Верховной Радой закону о госбюджете Украины на 2021 год доходы предусмотрены на уровне 1,084 трлн грн. Об этом говорится в ответе Министерства финансов Украины на запрос интернет-издания "ГОРДОН".

В Минфине сообщили, что в доработанном проекте госбюджета, который правительство подало в Раду 26 ноября, были предусмотрены доходы в размере 1,092 трлн грн, возвращение кредитов – 8,6 млрд грн, расходы 1,347 трлн грн и финансирование (дефицит бюджета) 246,6 млрд грн.

"При рассмотрении 15 декабря Верховной Радой проекта изменений в Бюджетный кодекс Украины была принята правка о зачислении в доходы общего фонда бюджетов сельских, поселковых, городских территориальных общин 13,44% акцизного налога с произведенного в Украине и с ввезенного на таможенную территорию Украины топлива. Принятие указанной поправки привело к уменьшению показателей доходов и расходов специального фонда госбюджета на 8 млрд грн", – говорится в сообщении.

Таким образом, показатели принятого парламентом проекта госбюджета: доходы – 1,084 трлн грн, возвращение кредитов – 8,6 млрд грн, расходы и предоставление кредитов – 1,339 трлн грн, финансирование – 246,6 млрд грн.

Верховная Рада приняла закон о госбюджете Украины на 2021 год 15 декабря. После принятия документа Минфин, Верховная Рада и Офис президента сообщали о разных цифрах доходов и расходов госбюджета.

Министр финансов Сергей Марченко, представляя законопроект, говорил, что ко второму чтению дефицит сократили до 246,6 млрд грн. Доходная часть – 1,092 трлн грн, расходы – на уровне 1,347 трлн грн. Такие же данные приводил и сайт Минфина после голосования в парламенте.

При этом пресс-служба Верховной Рады сообщала, что депутаты во втором чтении и в целом приняли закон о госбюджете, в котором доходы установлены на уровне 1,092 трлн грн, а расходы – 1,328 трлн грн.

25 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о госбюджете на 2021 год. В Офисе президента сообщали, что доходы бюджета предусмотрены в объеме 1,084 трлн грн. Расходы госбюджета – 1,320 трлн грн. Предельный объем дефицита определили на уровне 246,6 млрд грн.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Верховная Рада, госбюджет, Министерство финансов, Офис президента Украины, Минфин
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