До конца года доходная часть бюджета Украины будет существенно перевыполнена – Шмыгаль

Доходная часть государственного бюджета Украины на 2020 год до конца декабря будет перевыполнена, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в Facebook 26 декабря.
"По состоянию на 23 декабря общий фонд государственного бюджета уже выполнен на 100%. К концу года доходы бюджета будут существенно перевыполнены. Когда наше правительство пришло в марте, отставание по доходам составило почти 40 млрд грн. Благодаря активной работе по борьбе со схемами и "скрутками" эту цифру удалось нивелировать. По сравнению с прошлым годом налоговые органы завершают год увеличением сборов на более чем 60 млрд грн", – заявил он.
Государство полностью выполняет свои обязательства, в частности по финансированию капитальных расходов, заверил премьер.
"На едином казначейском счете по состоянию на 23 декабря было более 60 млрд грн, и это абсолютный рекорд на эту дату. Все долги по зарплате шахтерам выплачены, средства на закупку вакцин выделены, доплаты в размере 8 тыс. грн украинцам, деятельность которых будет прекращена вследствие "карантина зимних каникул", уже осуществляются", – добавил Шмыгаль.
По состоянию на 1 декабря на едином казначейском счете Украины было более 20 млрд грн, по состоянию на 1 ноября – 15,1 млрд грн.
Доходы госбюджета на 2020 год сначала были предусмотрены в сумме 1,093 трлн грн, расходы – 1,18 трлн грн. После внесения изменений в госбюджет запланированные доходы составляют 1,02 трлн грн, а расходы – 1,3 трлн грн.