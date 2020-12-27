До конца года доходная часть бюджета Украины будет существенно перевыполнена – Шмыгаль

Общий фонд бюджета Украины на 2020 год по состоянию на 23 декабря выполнен на 100%, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

Шмыгаль: На едином казначейском счете по состоянию на 23 декабря было более 60 млрд грн, и это абсолютный рекорд на эту дату Фото: kmu.gov.ua

Доходная часть государственного бюджета Украины на 2020 год до конца декабря будет перевыполнена, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в Facebook 26 декабря.

"По состоянию на 23 декабря общий фонд государственного бюджета уже выполнен на 100%. К концу года доходы бюджета будут существенно перевыполнены. Когда наше правительство пришло в марте, отставание по доходам составило почти 40 млрд грн. Благодаря активной работе по борьбе со схемами и "скрутками" эту цифру удалось нивелировать. По сравнению с прошлым годом налоговые органы завершают год увеличением сборов на более чем 60 млрд грн", – заявил он.

Государство полностью выполняет свои обязательства, в частности по финансированию капитальных расходов, заверил премьер.

"На едином казначейском счете по состоянию на 23 декабря было более 60 млрд грн, и это абсолютный рекорд на эту дату. Все долги по зарплате шахтерам выплачены, средства на закупку вакцин выделены, доплаты в размере 8 тыс. грн украинцам, деятельность которых будет прекращена вследствие "карантина зимних каникул", уже осуществляются", – добавил Шмыгаль.

По состоянию на 1 декабря на едином казначейском счете Украины было более 20 млрд грн, по состоянию на 1 ноября – 15,1 млрд грн.