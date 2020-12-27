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До конца года доходная часть бюджета Украины будет существенно перевыполнена – Шмыгаль

Общий фонд бюджета Украины на 2020 год по состоянию на 23 декабря выполнен на 100%, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

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Шмыгаль: На едином казначейском счете по состоянию на 23 декабря было более 60 млрд грн, и это абсолютный рекорд на эту дату
Шмыгаль: На едином казначейском счете по состоянию на 23 декабря было более 60 млрд грн, и это абсолютный рекорд на эту дату
Фото: kmu.gov.ua

Доходная часть государственного бюджета Украины на 2020 год до конца декабря будет перевыполнена, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в Facebook 26 декабря.

"По состоянию на 23 декабря общий фонд государственного бюджета уже выполнен на 100%. К концу года доходы бюджета будут существенно перевыполнены. Когда наше правительство пришло в марте, отставание по доходам составило почти 40 млрд грн. Благодаря активной работе по борьбе со схемами и "скрутками" эту цифру удалось нивелировать. По сравнению с прошлым годом налоговые органы завершают год увеличением сборов на более чем 60 млрд грн", – заявил он.

Государство полностью выполняет свои обязательства, в частности по финансированию капитальных расходов, заверил премьер.

"На едином казначейском счете по состоянию на 23 декабря было более 60 млрд грн, и это абсолютный рекорд на эту дату. Все долги по зарплате шахтерам выплачены, средства на закупку вакцин выделены, доплаты в размере 8 тыс. грн украинцам, деятельность которых будет прекращена вследствие "карантина зимних каникул", уже осуществляются", – добавил Шмыгаль.

По состоянию на 1 декабря на едином казначейском счете Украины было более 20 млрд грн, по состоянию на 1 ноября – 15,1 млрд грн.

https://www.facebook.com/dshmyhal/posts/237333877833823

Доходы госбюджета на 2020 год сначала были предусмотрены в сумме 1,093 трлн грн, расходы – 1,18 трлн грн. После внесения изменений в госбюджет запланированные доходы составляют 1,02 трлн грн, а расходы – 1,3 трлн грн.

Министр финансов Сергей Марченко говорил, что из-за неполучения запланированных траншей от Международного валютного фонда в рамках программы stand-by до конца года в бюджете Украины не хватает $3 млрд. Однако Шмыгаль заявлял, что госбюджет Украины на 2020 год будет выполнен.
Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, госбюджет, зарплата, бюджет, доходы, шахтеры, долги, финансирование, расходы, Денис Шмыгаль, вакцина
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