Шмыгаль назал сумму на едином казначейском счете Украины

На едином казначейском счете Украины по состоянию на 1 декабря было более 20 млрд грн, отметил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Заявления, что правительство не выполняет своих финансовых обязательств, являются манипуляциями, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль 2 декабря на заседании Кабмина. Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Госбюджет за январь – ноябрь выполнен на 100%. В самом ноябре выполнение госбюджета составило фактически 110%. При этом на едином казначейском счете по состоянию на 1 декабря находится более 20 млрд грн. Например, в 2018 году эта сумма составляла 17,2 млрд грн. То есть все заявления, что государство не выполняет своих обязательств, – это манипуляции. Подчеркиваю, что все выплаты для людей будут и дальше осуществляться вовремя и в полном объеме", – сказал премьер.

По состоянию на 1 ноября на едином казначейском счете было 15,1 млрд грн, сообщал Шмыгаль.

24 ноября "Экономическая правда", ссылаясь на двух высокопоставленных чиновников Кабинета Министров, сообщила, что 20 ноября Государственная казначейская служба Украины остановила финансирование всех незащищенных расходов (к защищенным относятся заработные платы бюджетников, пенсии, социальные выплаты, погашение долгов). В материале подчеркивается, что госбюджет не в состоянии обслуживать все расходы, предусмотренные законом на 2020 год. Остановка финансирования означает отказ от выделения денег на ремонты, реконструкцию, строительство и другие направления.

Министр финансов Сергей Марченко не нашел возможности прокомментировать журналистам остановку финансирования расходов из госбюджета. В Госказначействе на запрос также не ответили.

Шмыгаль заявлял, что госбюджет Украины на 2020 год будет выполнен.

Доходы госбюджета на 2020 год сначала были предусмотрены в сумме 1,093 трлн грн, расходы – 1,18 трлн грн. После внесения изменений в госбюджет доходы составляют 979,5 млрд грн, а расходы – 1,3 трлн грн.