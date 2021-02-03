Решение избирательно снизить НДС для аграриев пролоббировано отдельными производителями – эксперт

По словам эксперта Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, в странах Евросоюза налог на добавленную стоимость на продукты питания устанавливается в размере от 5 до 7%, что является эффективным способом удешевить продукцию для населения.

Олег Пендзин: Нельзя в рамках одного сектора устанавливать для сырьевиков меньший процент, для всех остальных – полноценную ставку Фото: Олег Пендзин / Facebook

Выборочное снижение налога на добавленную стоимость для аграриев пролоббировали отдельные производители и такое решение не будет способствовать повышению доступности продуктов питания для населения. Об этом заявил "ГОРДОН" эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, комментируя принятый Верховной Радой, но еще не подписанный президентом Владимиром Зеленским закон.

"Это неправильно и нельзя в рамках одного сектора устанавливать для сырьевиков меньший процент, для всех остальных – полноценную ставку. Поэтому, наверное, это было пролоббировано, бесспорно, определенными производителями", – сказал Пендзин.

Он отметил, что в странах Евросоюза налог на добавленную стоимость на продукты питания устанавливается в размере от 5 до 7%, что является эффективным способом удешевить продукцию для населения.

"Правильно было бы полностью установить пониженный налог на добавленную стоимость на все виды продовольствия. В первую очередь надо думать о собственном населении", – подытожил эксперт.

Законопроект №3656, предусматривающий снижение ставки НДС для определенных сфер агросектора с 20% до 14% Верховная Рада приняла 17 декабря 2020 года. Согласно документу, НДС снизят для производителей сырья – зерна, сахарной свеклы, семян подсолнечника, льна и рапса.