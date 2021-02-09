Закон о снижении НДС для аграриев пролоббирован крупными агрохолдингами и не должен вступить в силу – экономист

Нормы закона противоречат положениям Соглашения об ассоциации Украины с ЕС и условиям сотрудничества с МВФ, заявил экономист Борис Кушнирук.

Борис Кушнирук: Это решение правительства и нардепов приведет к снижению поступлений в госбюджет и создаст дополнительные трудности в получении кредитов от МВФ Фото: Юлія Чаплінська / Facebook

От закона о снижении НДС на отдельные виды агропродукции выигрывают только крупные агрохолдинги, а государство потеряет миллиарды, поэтому он не должен вступить в силу. Об этом написал экономист Борис Кушнирук в блоге на LIGA.net, комментируя принятый парламентом, но еще не подписанный президентом Владимиром Зеленским закон о снижении НДС для аграриев – производителей сырья (зерна, семян льна, рапса и подсолнечника, сахарной свеклы и других культур).

"Очевидно, что речь идет о принятии откровенно лоббистских законов в интересах крупных и средних агрохолдингов, которые обогатятся, а госбюджет получит очередные проблемы, а также усложнятся отношения с МВФ и ЕС", – написал Кушнирук.

Так, в частности, он привел данные Института аграрной экономики, по расчетам которого потери госбюджета вследствие снижения ставки НДС на сельхозпродукцию могут достичь 8,5 млрд грн в 2021 году.

Эксперт напомнил, что нормы этого закона противоречат положениям Соглашения об ассоциации Украины с ЕС и условиям сотрудничества с МВФ.

"Таким образом, это решение правительства и нардепов приведет к снижению поступлений в госбюджет и создаст дополнительные трудности в получении кредитов от МВФ, которые нужны для компенсации дефицита госбюджета", – отметил Кушнирук.

Он подчеркнул: от снижения НДС выиграют владельцы отдельных агрохолдингов, при этом стоимость агропродукции для населения не снизится.

"Никакого удешевления продукции для населения не будет. Будет рост прибыли агропроизводителей за счет уменьшения налогов для них", – подытожил Кушнирук.

Законопроект №3656, предусматривающий снижение ставки НДС для определенных сфер агросектора с 20% до 14% Верховная Рада приняла 17 декабря 2020 года. Согласно документу, НДС снизят для производителей сырья – зерна, сахарной свеклы, семян подсолнечника, льна и рапса.

Федерация работодателей Украины обратилась к президенту с призывом ветировать закон о снижении НДС для аграриев. Как заявил глава ФРУ Дмитрий Олейник, этот закон искажает конкуренцию на рынке и приведет не к удешевлению продуктов питания для украинцев, а, наоборот – к их удорожанию. "Будет рост цен – хлеб, молочка и т.д. Зерно в турборежиме будет экспортироваться, а значит, цена внутреннего рынка будет расти из-за дефицита. Во-вторых, разницу НДС между сырьем и готовой продукцией переведут на потребителя", – пояснил эксперт.