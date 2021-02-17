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В Ивано-Франковской области развернут первый в Украине мобильный госпиталь для пациентов с COVID-19

В Ивано-Франковской области развернут мобильный госпиталь на 250 мест для инфицированных коронавирусной инфекцией COVID-19.

В Ивано-Франковской области за последние сутки зарегистрировали 646 случаев COVID-19
В Ивано-Франковской области за последние сутки зарегистрировали 646 случаев COVID-19
Фото: EPA

В Ивано-Франковской области развернут мобильный госпиталь для инфицированных COVID-19. Большинство больниц области, которые должны принимать заболевших, переполнены. Об этом 17 февраля заявил нардеп от "Слуги народа", глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий на своей странице в Facebook.

Соответствующее решение приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям Ивано-Франковской области.

"За последние сутки количество больных коронавирусом в регионе увеличилось почти на 30%, за месяц – вчетверо. Во многих населенных пунктах заполненность больниц, отведенных под "ковидных" пациентов, составляет более 90%, в некоторых медучреждениях – 100%", – заявил нардеп.

По его словам, мобильный госпиталь будет рассчитан на 250 мест. Его создадут на базе Богородчанской больницы.

"Комитет по вопросам здоровья нации внимательно следит за ситуацией в области и ожидает от Минздрава Украины анализа причин, которые привели к критической нагрузке на медицинскую отрасль региона", – добавил он.

https://www.facebook.com/radutskyy/posts/269817351334197

17 февраля на оперативном совещании в горсовете Ивано-Франковска начальник горздрава Мария Бойко рассказала, что в Центральной городской клинической больнице Ивано-Франковска, где лечат пациентов с COVID-19, закончились койки. 100 пациентов из Ивано-Франковска планируют доставить в больницы Львовской области.

"Все физические кровати, которые только были в больнице, новые, старые – все задействованы. Пациенты лежат в коридорах, в столовых, в кабинетах врачей", – сказала она.

К утру 17 февраля в Украине подтвердили 1,28 млн случаев инфицирования, выздоровело 1,13 млн человек, умерло 24 689 пациентов.

В Ивано-Франковской области за последние сутки зарегистрировали 646 случаев COVID-19. Это наибольший показатель по всей стране.

Теги: Украина, здоровье, Ивано-Франковск, больница, госпиталь, Михаил Радуцкий, Минздрав, больницы, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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