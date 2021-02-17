Во Львов доставили шестерых больных COVID-19 из Прикарпатья, заявил председатель Ивано-Франковской ОГА Андрей Бойчук.

Во львовский госпиталь привезли первых пациентов с COVID-19 из Ивано-Франковской области, где фиксируется рост числа инфицированных коронавирусом и не хватает больничных коек. Об этом 17 февраля на брифинге по поводу ситуации с распространением коронавирусной, который транслировался в Facebook, заявил председатель Ивано-Франковской ОГА Андрей Бойчук.

"У меня был разговор с главой Львовской ОГА [Максимом] Козицким. Он по-партнерски отнесся к нашей проблеме и предоставил нам госпиталь в Винниках, квота – 100 мест. Наши районы уже отправили туда людей. Мне известно о шести таких случаях", – сказал Бойчук.

Сегодня о готовности Львова принять 100 пациентов из Ивано-Франковска также заявлял мэр города Андрей Садовый. По словам львовского градоначальника, это решение не будет нести риска для пациентов из Львова.

"В такие моменты города Украины как никогда должны быть едиными и подставлять плечо друг другу", – отметил Садовый.

17 февраля на оперативном совещании в горсовете Ивано-Франковска начальник горздрава Мария Бойко рассказала, что в Центральной городской клинической больнице Ивано-Франковска, где лечат пациентов с COVID-19, закончились койки.

"Все физические кровати, которые только были в больнице, новые, старые – все задействованы. Пациенты лежат в коридорах, в столовых, в кабинетах врачей", – сказала она.

К утру 17 февраля в Украине подтвердили 1,28 млн случаев инфицирования, выздоровело 1,13 млн человек, умерло 24 689 пациентов.

В Ивано-Франковской области за последние сутки зарегистрировано 646 случаев COVID-19. Это наибольший показатель по всей стране.