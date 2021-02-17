ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

Садовый заявил, что Львов готов принять 100 пациентов из Ивано-Франковска, где закончились койки для больных COVID-19

Решение предоставить 100 коек для больных COVID-19 из Ивано-Франковска не будет нести риска для львовских пациентов, заявил мэр Львова Андрей Садовый.

Садовый: В такие моменты города Украины как никогда должны быть едиными и подставлять плечо друг другу
Садовый: В такие моменты города Украины как никогда должны быть едиными и подставлять плечо друг другу
Фото: Andriy Skop / Facebook

Мэр Львова Андрей Садовый 17 февраля в Facebook заявил, что город готов принять 100 пациентов из Ивано-Франковска, где закончились койки для больных COVID-19.

"Мы не можем быть равнодушными к ситуации, которая возникла в Ивано-Франковске из-за вспышки COVID-19. Сегодня провели совещание с главными врачами львовских больниц, которые лечат больных коронавирусом. Мы готовы принять у себя 100 пациентов из соседней области", – написал Садовый.

Об этом решении он оповестил мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива и главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко.

"Почему 100 мест? В целом во Львове есть 1300 коек, 217 из них сейчас заняты больными коронавирусом. Посоветовавшись с врачами и осознавая, что мы не можем спрогнозировать то, что ждет нас, было принято решение о 100 койках. Это тот дополнительный резерв, который можем предоставить без риска для львовских больных", – подчеркнул Садовый.

Он отметил, что совместно также нужно будет решить вопросы транспортировки пациентов из Ивано-Франковска во Львов.

"В такие моменты города Украины как никогда должны быть едиными и подставлять плечо друг другу", – резюмировал Садовый.

https://www.facebook.com/andriy.sadovyi/posts/289235135897930

17 февраля на оперативном совещании в горсовете Ивано-Франковска начальник горздрава Мария Бойко рассказала, что в Центральной городской клинической больнице Ивано-Франковска, где лечат пациентов с COVID-19, закончились койки.

"Все физические кровати, которые только были в больнице, новые, старые – все задействованы. Пациенты лежат в коридорах, в столовых, в кабинетах врачей", – сказала она.

К утру 17 февраля в Украине подтвердили 1,28 млн случаев инфицирования, выздоровело 1,13 млн человек, умерло 24 689 пациентов.

В Ивано-Франковской области за последние сутки зарегистрировано 646 случаев COVID-19. Это наибольший показатель по всей стране.

Теги: Львов, Украина, Ивано-Франковск, Андрей Садовый, Руслан Марцинкив, больницы, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Кидман во время посещения театра получила удар по голове от недовольного зрителя – СМИ
Кидман во время посещения театра получила удар по голове от недовольного зрителя – СМИ
Alyosha и Тополя обменялись в сети публичными сообщениями
Alyosha и Тополя обменялись в сети публичными сообщениями
"Всем уже давно понятно". Полянский прокомментировал отношения с Grosu
"Всем уже давно понятно". Полянский прокомментировал отношения с Grosu
"Принятие ситуации – вот что важно". Демин рассказал, как сын отреагировал на развод родителей
"Принятие ситуации – вот что важно". Демин рассказал, как сын отреагировал на развод родителей
Хименес-Браво показал свое место силы
Хименес-Браво показал свое место силы
75-летняя мать Королевой рассказала о своем втором муже
75-летняя мать Королевой рассказала о своем втором муже
"Он в командировках, она одна, а я рядом". Паперный рассказал, как увел третью жену из семьи
"Он в командировках, она одна, а я рядом". Паперный рассказал, как увел третью жену из семьи
"Какой шикарный вид!". Жена продюсера "Квартал 95" Саливанчук позировала в откровенном платье без бюстгальтера
"Какой шикарный вид!". Жена продюсера "Квартал 95" Саливанчук позировала в откровенном платье без бюстгальтера
Сын Боярского рассказал о самочувствии госпитализированного артиста
Сын Боярского рассказал о самочувствии госпитализированного артиста
Девятилетняя дочь Ани Лорак завела страницу в Instagram
Девятилетняя дочь Ани Лорак завела страницу в Instagram
"Это дешевле, чем вы думаете". Клопотенко поделился бюджетным рецептом пасты с лососем
"Это дешевле, чем вы думаете". Клопотенко поделился бюджетным рецептом пасты с лососем
"Выдыхаю". Димопулос рассказала о своих мечтах, которые сбылись
"Выдыхаю". Димопулос рассказала о своих мечтах, которые сбылись
Беременная Фролова узнала пол будущего ребенка
Беременная Фролова узнала пол будущего ребенка
"Ловкость рук", "Моя мама мне эти фокусы в детстве показывала". Орбакайте голой рукой полезла в огонь
"Ловкость рук", "Моя мама мне эти фокусы в детстве показывала". Орбакайте голой рукой полезла в огонь
"Заснеженный Тополя". Лидер группы "Антитіла" окунулся лицом в снег
"Заснеженный Тополя". Лидер группы "Антитіла" окунулся лицом в снег
"Беременна!!!", "Мимимишность зашкаливает". Каменских обратилась к своим поклонникам
"Беременна!!!", "Мимимишность зашкаливает". Каменских обратилась к своим поклонникам
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
Родившая пятерню одесситка, которую бросил муж, рассказала, как выживает во время карантина
Родившая пятерню одесситка, которую бросил муж, рассказала, как выживает во время карантина
"Жаришка". Дорофеева надела "голое" прозрачное белье
"Жаришка". Дорофеева надела "голое" прозрачное белье
18-летний сын Тарзана и Королевой сделал предложение своей девушке. Фото
18-летний сын Тарзана и Королевой сделал предложение своей девушке. Фото
Как выглядит отец Дана Балана? Мать артиста обнародовала совместные снимки с мужем
Как выглядит отец Дана Балана? Мать артиста обнародовала совместные снимки с мужем
Боярский госпитализирован спустя 10 дней после вакцинации от коронавируса
Боярский госпитализирован спустя 10 дней после вакцинации от коронавируса
Зеленская в ОАЭ надела хиджаб
Зеленская в ОАЭ надела хиджаб
  Фалеса: Ани Лорак – ангел. Считаю, что я во многом был неправ
Фалеса: Ани Лорак – ангел. Считаю, что я во многом был неправ
  "Они знают, что это для здоровья". Галкин рассказал, что пьют его с Пугачевой дети для поддержания иммунитета
"Они знают, что это для здоровья". Галкин рассказал, что пьют его с Пугачевой дети для поддержания иммунитета
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS