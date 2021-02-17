Садовый заявил, что Львов готов принять 100 пациентов из Ивано-Франковска, где закончились койки для больных COVID-19

Решение предоставить 100 коек для больных COVID-19 из Ивано-Франковска не будет нести риска для львовских пациентов, заявил мэр Львова Андрей Садовый.

Садовый: В такие моменты города Украины как никогда должны быть едиными и подставлять плечо друг другу Фото: Andriy Skop / Facebook

Мэр Львова Андрей Садовый 17 февраля в Facebook заявил, что город готов принять 100 пациентов из Ивано-Франковска, где закончились койки для больных COVID-19.

"Мы не можем быть равнодушными к ситуации, которая возникла в Ивано-Франковске из-за вспышки COVID-19. Сегодня провели совещание с главными врачами львовских больниц, которые лечат больных коронавирусом. Мы готовы принять у себя 100 пациентов из соседней области", – написал Садовый.

Об этом решении он оповестил мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива и главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко.

"Почему 100 мест? В целом во Львове есть 1300 коек, 217 из них сейчас заняты больными коронавирусом. Посоветовавшись с врачами и осознавая, что мы не можем спрогнозировать то, что ждет нас, было принято решение о 100 койках. Это тот дополнительный резерв, который можем предоставить без риска для львовских больных", – подчеркнул Садовый.

Он отметил, что совместно также нужно будет решить вопросы транспортировки пациентов из Ивано-Франковска во Львов.

"В такие моменты города Украины как никогда должны быть едиными и подставлять плечо друг другу", – резюмировал Садовый.

17 февраля на оперативном совещании в горсовете Ивано-Франковска начальник горздрава Мария Бойко рассказала, что в Центральной городской клинической больнице Ивано-Франковска, где лечат пациентов с COVID-19, закончились койки.

"Все физические кровати, которые только были в больнице, новые, старые – все задействованы. Пациенты лежат в коридорах, в столовых, в кабинетах врачей", – сказала она.

К утру 17 февраля в Украине подтвердили 1,28 млн случаев инфицирования, выздоровело 1,13 млн человек, умерло 24 689 пациентов.

В Ивано-Франковской области за последние сутки зарегистрировано 646 случаев COVID-19. Это наибольший показатель по всей стране.