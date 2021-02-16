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Радуцкий: Украина до сих пор не получила информацию, распространились ли на нашу страну новые штаммы коронавируса

Украина должна максимально ускорить создание лаборатории для выявления новых штаммов коронавируса, заявил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации, нардеп от "Слуги народа" Михаил Радуцкий.

Радуцкий: Собственной лаборатории, которая проводила бы секвенирование, у нас нет
Радуцкий: Собственной лаборатории, которая проводила бы секвенирование, у нас нет
Фото: Михайло Радуцький / Facebook

Минздрав Украины не располагает информацией, распространились ли в стране новые штаммы коронавируса. Об этом 16 февраля в Facebook заявил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации, нардеп от "Слуги народа" Михаил Радуцкий.

"Украина до сих пор не получила информацию, распространились ли на нашу страну новые штаммы коронавирусной болезни. Собственной лаборатории, которая проводила бы секвенирование (выявление новых штаммов), у нас нет. 20 января Центр общественного здоровья отправил образцы в лабораторию ВОЗ в Германии. Ответа до сих пор не получили", – написал Радуцкий.

По его словам, ситуация с распространением "британского" и "южноафриканского" штаммов вируса остается напряженной.

"Мы видим, что в ЕС закрывают границы, продолжают жесткий карантин, чтобы преодолеть вспышки мутаций вируса. Особенно беспокоит то, что эффективность вакцинации пациентов с мутациями вируса ниже, чем граждан с более традиционными штаммами СOVID-19. Вчера глава представительства ВОЗ в Украине Ярно Хабихт заявил, что в Украине еще не встречались новые штаммы COVID-19. По его словам, нужно дождаться результатов анализов из Германии, чтобы быть в этом уверенными. Поэтому Украина из-за того, что мы не можем самостоятельно сделать анализы на новые штаммы вируса, остается в так называемой серой зоне", – подчеркнул нардеп.

Он отметил, что международные партнеры обещают предоставить Украине необходимое оборудование и реагенты для лаборатории.

"Украина должна максимально ускорить создание лаборатории для выявления новых штаммов вируса. Только так мы сможем контролировать эпидемиологическую ситуацию, анализировать появление новых штаммов и разработать соответствующие карантинные мероприятия", – резюмировал Радуцкий.

https://www.facebook.com/radutskyy/posts/269120481403884

25 января Радуцкий заявлял, что в Украине появится лаборатория, которая сможет выявлять штаммы SARS-CoV-2.

"Уже в первом полугодии этого года есть возможность получить необходимое оборудование и реагенты, провести обучение специалистов для проведения секвенирования в пределах международного сотрудничества с CDC (Центр по контролю и профилактике заболеваний США). Наличие лаборатории, которая может проводить секвенирование, – это вопрос национальной безопасности. И он должен быть взят под контроль со стороны СНБО", – сказал Радуцкий.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией

15 декабря министр здравоохранения Соединенного Королевства Мэтт Хэнкок сообщил о выявлении нового типа коронавируса. Позже новый штамм был обнаружен и в других странах. Главный санитарный врач Британии, советник британского правительства по медицине Крис Уитти говорил о высокой скорости распространения нового типа коронавируса. Премьер-министр страны Борис Джонсон заявил, что новый штамм может быть заразнее на 70%. При этом, по словам Уитти, доказательств, что новый штамм коронавируса вызывает более высокий уровень смертности, на данный момент нет.

Новые, отличающиеся от британского штамма мутации обнаружили также в ЮАР и Кении.

С начала эпидемии в Украине подтвердили 1 276 618 случаев коронавирусной инфекции (3143 – за минувшие сутки), скончалось 24 542 пациента с COVID-19, выздоровело 1 122 968 человек.

Теги: Украина, эпидемия, Михаил Радуцкий, Всемирная организация здравоохранения, Минздрав, инфекция, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус, Мэтт Хэнкок
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