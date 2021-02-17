В Беларуси начался суд над оппозиционным кандидатом в президенты Бабарико

По версии следствия, экс-руководитель "Белгазпромбанка" Виктор Бабарико создал из числа своих заместителей организованную группу, чтобы систематически получать взятки.

Просьбу Бабарико давать день в неделю для общения с защитниками суд решил "оставить без рассмотрения" Фото: Виктор Бабарико / Facebook

Верховный суд Беларуси 17 февраля начал рассмотрение уголовного дела "Белгазпромбанка" и его бывшего руководителя Виктора Бабарико. Об этом пишет TUT.BY.

По делу проходят восемь фигурантов. Бабарико и еще шесть топ-менеджеров банка обвиняются в получении взяток в особо крупном размере. Совладельцу компании "Активлизинг" Виктору Кобяку предъявили обвинение в даче взяток банкирам.

По версии следствия, Бабарико, будучи председателем правления "Белгазпромбанка", создал из числа своих заместителей организованную группу, чтобы систематически получать взятки. За 16 лет, начиная с 2004 года, они якобы получили от корпоративных клиентов более 30 млн белорусских рублей (более $11 млн по нынешнему курсу).

Также Бабарико приобрел недвижимость в Минске на сумму свыше 1 млн белорусских рублей, чтобы легализовать преступные доходы, утверждает следствие. Бизнесмен своей вины не признал. Шестеро подсудимых заключили досудебные соглашения со следствием.

На первом заседании Верховного суда защита Бабарико заявила ходатайства об отводе судьи Игоря Любовицкого, замене меры пресечения для бывшего банкира на домашний арест, разрешении фотографировать материалы дела, так как их 122 тома, "от руки это переписать невозможно", и снятии ареста с квартиры и гаража дочки Бабарико Марии. Все четыре ходатайства суд отклонил. Просьбу самого Бабарико давать день в неделю для общения с защитниками суд также решил "оставить без рассмотрения".

Сейчас в суде зачитывают обвинение, там 340 страниц. Начали с зачитывания должностных обязанностей Виктора Бабарико, когда он был руководителем банка.

Бабарико в течение 20 лет руководил "Белгазпромбанком", акционерами которого являются российские "Газпромбанк" и "Газпром". Он ушел с этой должности в мае 2020 года, когда решил баллотироваться на пост президента Беларуси. Его, как и дипломата Валерия Цепкало, не допустили к выборам. Против Цепкало также возбудили уголовное дело о взяточничестве, политик объявлен в розыск на родине и в РФ, и просят у Литвы его экстрадиции.

18 июня Бабарико и его сына задержали, а позже взяли под стражу. По версии следствия, Бабарико был организатором незаконных действий в банке, пытался влиять на свидетелей, скрывать следы преступлений. Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по ч. 2 и ч. 3 ст. 285 Уголовного кодекса Беларуси (создание преступной организации или участие в ней). В белорусском КГБ утверждают, что к деятельности Бабарико причастны "кукловоды" из числа "больших начальников в "Газпроме" и что задержания не связаны с избирательной кампанией в Беларуси. В МИД Беларуси говорили, что экс-банкир может быть причастен к отмыванию денег и уклонению от уплаты налогов.

С 9 августа 2020 года в Беларуси продолжаются массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал на тот момент глава государства Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей (он возглавлял страну с 1994 года). Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.