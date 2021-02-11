Бабарико о ситуации в Беларуси: Нам не хватило чуть-чуть времени, чтобы повзрослеть как нация

Режим Александра Лукашенко народ Беларуси не сверг, потому что власть – это не один человек. Такое мнение арестованный политик и банкир Виктор Бабарико выразил "Немецкой волне" в письменном интервью, опубликованном 10 февраля.
"Режим действующей сегодня власти – это не один человек, а совокупность людей, готовых жить в атмосфере лжи и вынужденной беспомощности. Это аналог добровольного личностного рабства, которое не умирает при исчезновении рабовладельца. Человек не становится свободным по приказу или разрешению сверху", – написал он.
Оппозиционер считает, что происходящее стало результатом внушения.
"Нам долгие годы внушали мысль, что мы недостойны или неспособны быть ответственными за свою судьбу, что нам нужны контроль и руководство, ведь мы "народец", живущий на "клочке земли", окруженной врагами. Основным достижением и гордостью считалось что мы бедные, но не нищие, что наши знания и способности не нужны нигде и никому, кроме как внутри страны. Что цель жизни – стабильность с "чаркай и шкваркай". Но 2020 год показал лживость этого утверждения", – объяснил Бабарико.
По его словам, с такими ценностями и целями оказалось несогласно "огромное количество людей".
"Многие люди совершили очень важную личностную победу: завоевать свое право называться человеком с чувством собственного достоинства, готового взять ответственность за свою судьбу и судьбу своих детей на себя. Нам не хватило чуть-чуть времени, чтобы повзрослеть как нация. Никто не ожидал, что в XXI веке в центре Европы за такие общечеловеческие ценности, как самоуважение, право на правду и мирный протест, последует такая неадекватно жестокая реакция. Сейчас у нас посттравматический шок. Он обязательно пройдет, и я верю, что все у нас будет хорошо", – отметил Бабарико.
С 9 августа 2020 года в Беларуси продолжаются массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал находящийся при власти с 1994 года Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей (он возглавлял страну с 1994 года). Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.
Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра "Весна", с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявили о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.
23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.
Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 6 ноября ЕС ввел санкции против Лукашенко и еще 14 белорусских чиновников. 17 декабря ЕС ввел третий пакет санкций против Беларуси, ограничительные меры коснулись 29 человек и семи организаций.
Оппозиция настаивает на проведении новых выборов в Беларуси. Лукашенко заявил, что сначала в стране надо изменить конституцию (проект новой конституции, по его словам, представят в 2021 году), а уже после этого провести новые выборы.
Бабарико в течение 20 лет руководил "Белгазпромбанком", акционерами которого являются российские "Газпромбанк" и "Газпром". Он ушел с этой должности в мае 2020 года, когда решил баллотироваться на пост президента Беларуси. 18 июня Бабарико и его сына задержали, а позже взяли под стражу. По версии следствия, Бабарико был организатором незаконных действий в банке, пытался влиять на свидетелей, скрывать следы преступлений. Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по ч. 2 и ч. 3 ст. 285 Уголовного кодекса Беларуси (создание преступной организации или участие в ней). В белорусском КГБ утверждают, что к деятельности Бабарико причастны "кукловоды" из числа "больших начальников в "Газпроме" и что задержания не связаны с избирательной кампанией в Беларуси. В МИД Беларуси говорили, что экс-банкир может быть причастен к отмыванию денег и уклонению от уплаты налогов.