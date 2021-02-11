Бабарико о ситуации в Беларуси: Нам не хватило чуть-чуть времени, чтобы повзрослеть как нация

Арестованный белорусский банкир и политик Виктор Бабарико заявил, что жителям Беларуси внушали, что он "народец", живущий в окружении врагов.

Режим Александра Лукашенко народ Беларуси не сверг, потому что власть – это не один человек. Такое мнение арестованный политик и банкир Виктор Бабарико выразил "Немецкой волне" в письменном интервью, опубликованном 10 февраля.

"Режим действующей сегодня власти – это не один человек, а совокупность людей, готовых жить в атмосфере лжи и вынужденной беспомощности. Это аналог добровольного личностного рабства, которое не умирает при исчезновении рабовладельца. Человек не становится свободным по приказу или разрешению сверху", – написал он.

Оппозиционер считает, что происходящее стало результатом внушения.

"Нам долгие годы внушали мысль, что мы недостойны или неспособны быть ответственными за свою судьбу, что нам нужны контроль и руководство, ведь мы "народец", живущий на "клочке земли", окруженной врагами. Основным достижением и гордостью считалось что мы бедные, но не нищие, что наши знания и способности не нужны нигде и никому, кроме как внутри страны. Что цель жизни – стабильность с "чаркай и шкваркай". Но 2020 год показал лживость этого утверждения", – объяснил Бабарико.

По его словам, с такими ценностями и целями оказалось несогласно "огромное количество людей".

"Многие люди совершили очень важную личностную победу: завоевать свое право называться человеком с чувством собственного достоинства, готового взять ответственность за свою судьбу и судьбу своих детей на себя. Нам не хватило чуть-чуть времени, чтобы повзрослеть как нация. Никто не ожидал, что в XXI веке в центре Европы за такие общечеловеческие ценности, как самоуважение, право на правду и мирный протест, последует такая неадекватно жестокая реакция. Сейчас у нас посттравматический шок. Он обязательно пройдет, и я верю, что все у нас будет хорошо", – отметил Бабарико.

С 9 августа 2020 года в Беларуси продолжаются массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал находящийся при власти с 1994 года Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей (он возглавлял страну с 1994 года). Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Нам долгие годы внушали мысль, что мы недостойны или неспособны быть ответственными за свою судьбу, что нам нужны контроль и руководство, ведь мы "народец", живущий на "клочке земли", окруженной врагами