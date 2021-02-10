Глава МИД Латвии: Считаю запрос режима Лукашенко об экстрадиции Цепкало открытой попыткой мести

В Беларуси экс-кандидата в президенты страны Валерия Цепкало обвиняют "в ряде коррупционных преступлений и получении взяток в особо крупном размере". Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевичс считает, что Александр Лукашенко мстит бывшему конкуренту, которого даже не допустили до выборов.

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевичс считает, что экстрадировать белорусского оппозиционера Валерия Цепкало не следует. Об этом он написал в Twitter.

"Я считаю запрос режима [Александра] Лукашенко об экстрадиции Цепкало открытой попыткой мести. Требование нужно отклонить", – написал он.

Вместе с тем, глава МИД отметил, что в соответствии с латвийским законодательством, решение об экстрадиции принимается компетентными правоохранительными органами с учетом всех аспектов дела.

Uzskatu Lukašenko re * ma piepras * jumu izdot baltkrievu opoz * cijas politi * i Val * riju Cepkalo par atkl * tu izr * in * šan * s m * in * jumu, pras * ba ir noraid * ma. Atbilstoši Latvijas likumiem l * mumu pie * em kompetent * s ties * baizsardz * bas iest * des, izv * rt * jot visus lietas aspektus — Edgars Rink * vi * s (@edgarsrinkevics) February 9, 2021

Следственный комитет Беларуси 8 февраля инициировал процесс экстрадиции Цепкало. Оппозиционера обвиняют "в ряде коррупционных преступлений и получении взяток в особо крупном размере".

Цепкало называли одним из главных конкурентов Лукашенко на выборах, однако его к ним не допустили – ЦИК Беларуси забраковал почти половину подписей, которые штаб оппозиционера предоставил в поддержку его выдвижения. Он уехал в Россию вместе с детьми 24 июля, опасаясь ареста.

2 августа политик прибыл в Киев. Супруга Цепкало Вероника вошла в штаб Светланы Тихановской, которую допустили к выборам. С 9 августа она находилась в Москве, куда уехала, опасаясь уголовного преследования, но 16 августа приехала в Украину.

В Беларуси против Цепкало возбудили уголовное дело о взяточничестве. Ему грозит до 15 лет тюрьмы. Политик объявлен в розыск на родине и в РФ.

В августе 2020 года в доме Цепкало в Минске прошел обыск, его имущество арестовали.

С 9 августа 2020 года в Беларуси продолжаются массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал на тот момент глава государства Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей (он возглавлял страну с 1994 года). Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.