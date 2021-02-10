ГОРДОН
 
 
МИР

Глава МИД Латвии: Считаю запрос режима Лукашенко об экстрадиции Цепкало открытой попыткой мести

В Беларуси экс-кандидата в президенты страны Валерия Цепкало обвиняют "в ряде коррупционных преступлений и получении взяток в особо крупном размере". Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевичс считает, что Александр Лукашенко мстит бывшему конкуренту, которого даже не допустили до выборов.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Латвия не хочет выдавать Цепкало
Латвия не хочет выдавать Цепкало
Фото: depositphotos.com

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевичс считает, что экстрадировать белорусского оппозиционера Валерия Цепкало не следует. Об этом он написал в Twitter.

"Я считаю запрос режима [Александра] Лукашенко об экстрадиции Цепкало открытой попыткой мести. Требование нужно отклонить", – написал он.

Вместе с тем, глава МИД отметил, что в соответствии с латвийским законодательством, решение об экстрадиции принимается компетентными правоохранительными органами с учетом всех аспектов дела.

Следственный комитет Беларуси 8 февраля инициировал процесс экстрадиции Цепкало. Оппозиционера обвиняют "в ряде коррупционных преступлений и получении взяток в особо крупном размере".

Цепкало называли одним из главных конкурентов Лукашенко на выборах, однако его к ним не допустили – ЦИК Беларуси забраковал почти половину подписей, которые штаб оппозиционера предоставил в поддержку его выдвижения. Он уехал в Россию вместе с детьми 24 июля, опасаясь ареста.

2 августа политик прибыл в Киев. Супруга Цепкало Вероника вошла в штаб Светланы Тихановской, которую допустили к выборам. С 9 августа она находилась в Москве, куда уехала, опасаясь уголовного преследования, но 16 августа приехала в Украину.

В Беларуси против Цепкало возбудили уголовное дело о взяточничестве. Ему грозит до 15 лет тюрьмы. Политик объявлен в розыск на родине и в РФ.

В августе 2020 года в доме Цепкало в Минске прошел обыск, его имущество арестовали.

С 9 августа 2020 года в Беларуси продолжаются массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал на тот момент глава государства Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей (он возглавлял страну с 1994 года). Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра "Весна", с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявили о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 6 ноября ЕС ввел санкции против Лукашенко и еще 14 белорусских чиновников. 17 декабря ЕС ввел третий пакет санкций против Беларуси, ограничительные меры коснулись 29 человек и семи организаций.

Оппозиция настаивает на проведении новых выборов в Беларуси. Лукашенко заявил, что сначала в стране надо изменить конституцию (проект новой конституции, по его словам, представят в этом году), а уже после этого провести новые выборы.

Теги: Беларусь, Латвия, коррупция, розыск, МИД Латвии, экстрадиция, Валерий Цепкало
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Мишель Шмыгаль", "Главное не перепутать". В соцсетях шутят над сходством премьера Украины и президента Евросовета
"Мишель Шмыгаль", "Главное – не перепутать". В соцсетях шутят над сходством премьера Украины и президента Евросовета
Принцесса Евгения родила первенца
Принцесса Евгения родила первенца
Лопес появилась на обложке женского журнала с короткой стрижкой. Фото
Лопес появилась на обложке женского журнала с короткой стрижкой. Фото
Внучка Ющенко рассказала, как отреагировала на то, что не стала участницей "Голосу країни"
Внучка Ющенко рассказала, как отреагировала на то, что не стала участницей "Голосу країни"
"Я на ней женился – у нее не было никакого приданого". Ступка отреагировал на публичные упреки жены
"Я на ней женился – у нее не было никакого приданого". Ступка отреагировал на публичные упреки жены
"Очень круто тонизирует". Цимбалюк рассказал, сколько лет обливается холодной водой
"Очень круто тонизирует". Цимбалюк рассказал, сколько лет обливается холодной водой
"Интим не пред... А хотя". Кондратюк показал, как убирает снег во дворе дома
"Интим не пред... А хотя". Кондратюк показал, как убирает снег во дворе дома
"Может, уже поженитесь?" В сети обсуждают романтичные снимки Grosu с Полянским
"Может, уже поженитесь?" В сети обсуждают романтичные снимки Grosu с Полянским
Гайтана показала, как развлекается с дочерью на снегу
Гайтана показала, как развлекается с дочерью на снегу
"Человек, переживший такую драму, может чувствовать мир особенно уязвимо". Телеканал "Украина" прокомментировал высказывание Поляковой о Тине Кароль
"Человек, переживший такую драму, может чувствовать мир особенно уязвимо". Телеканал "Украина" прокомментировал высказывание Поляковой о Тине Кароль
Внучка Ющенко показала бойфренда
Внучка Ющенко показала бойфренда
"Как трогательно. Мама с сыном". Хименес-Браво показал встречу с матерью
"Как трогательно. Мама с сыном". Хименес-Браво показал встречу с матерью
Гершензон: Несмотря на антиковидную прививку, ходить без маски пока стремно
Гершензон: Несмотря на антиковидную прививку, ходить без маски пока стремно
Волочкова показала поврежденные голые ноги после семи часов репетиций
Волочкова показала поврежденные голые ноги после семи часов репетиций
Блогер с увеличенными скулами Покрещук рассказала, как относится к будущему материнству
Блогер с увеличенными скулами Покрещук рассказала, как относится к будущему материнству
"Крошечная беременная богиня Бэмби". Голая Ратаковски, которая готовится к родам, снялась в откровенной фотосессии
"Крошечная беременная богиня Бэмби". Голая Ратаковски, которая готовится к родам, снялась в откровенной фотосессии
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Я не новый Дзюба". Дана Борисова прокомментировала свое порновидео с мастурбацией
"Я не новый Дзюба". Дана Борисова прокомментировала свое порновидео с мастурбацией
  "Там все голые. Я снял трусы, возбудился". Коляденко рассказал о своем нудистском опыте
"Там все голые. Я снял трусы, возбудился". Коляденко рассказал о своем нудистском опыте
"Думал, голая", "А какого цвета у вас соски?", "Показалось, что это Ирина Билык". Maruv засветила тело в "голом" белье
"Думал, голая", "А какого цвета у вас соски?", "Показалось, что это Ирина Билык". Maruv засветила тело в "голом" белье
"Ты была права. Я буду плакать о нем всю жизнь". Тина Кароль отреагировала на заявление Поляковой
"Ты была права. Я буду плакать о нем всю жизнь". Тина Кароль отреагировала на заявление Поляковой
"Это очередной скандал!". Тина Кароль после высказывания Поляковой обнародовала видео и фото в черном платье
"Это очередной скандал!". Тина Кароль после высказывания Поляковой обнародовала видео и фото в черном платье
"Рожаете? Или уже?", "Ноги нужно еще шире делать". Каменских отличилась откровенной позой на встрече с близкими
"Рожаете? Или уже?", "Ноги нужно еще шире делать". Каменских отличилась откровенной позой на встрече с близкими
Кароль рассказала, с кем ездила в отпуск в Намибию
Кароль рассказала, с кем ездила в отпуск в Намибию
"Попа у Надежды какая! Дар красивого тела", "Секси", "Попку жму", "Что же будет дальше?". Фаны Дорофеевой обсуждают ее фото в постели
"Попа у Надежды какая! Дар красивого тела", "Секси", "Попку жму", "Что же будет дальше?". Фаны Дорофеевой обсуждают ее фото в постели
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS