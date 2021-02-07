"Солидарность не имеет границ". В Киеве провели марш в поддержку белорусов. Фоторепортаж
Фото: radiosvoboda.org
Фото: radiosvoboda.org
Фото: radiosvoboda.org
Фото: radiosvoboda.org
Фото: radiosvoboda.org
Фото: radiosvoboda.org
Фото: radiosvoboda.org
Фото: radiosvoboda.org
Фото: radiosvoboda.org
7 февраля в Киеве провели акцию в рамках международного дня солидарности с Беларусью.
Фотографии из столицы Украины, где митингующие провели марш в поддержку белорусов, опубликовало "Радіо Свобода"
. Участие в акции приняли несколько десятков человек, они несли бело-красно-белые флаги белорусской оппозиции, а также плакаты в том числе с надписями на белорусском языке, среди них: "Солидарность не просто слова", "Солидарность не имеет границ", "Не для ката наша хата", "Моя страна сидит в тюрьме". В небо с помощью дрона запустили большой бело-красно-белый флаг.