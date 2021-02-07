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"Солидарность не имеет границ". В Киеве провели марш в поддержку белорусов. Фоторепортаж

Сегодня 22.02
7 февраля в Киеве провели акцию в рамках международного дня солидарности с Беларусью. Фотографии из столицы Украины, где митингующие провели марш в поддержку белорусов, опубликовало "Радіо Свобода". Участие в акции приняли несколько десятков человек, они несли бело-красно-белые флаги белорусской оппозиции, а также плакаты в том числе с надписями на белорусском языке, среди них: "Солидарность не просто слова", "Солидарность не имеет границ", "Не для ката наша хата", "Моя страна сидит в тюрьме". В небо с помощью дрона запустили большой бело-красно-белый флаг.
Теги: Киев, Беларусь, митинг, флаг, марш
 

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