Основатель Telegram-канала НЕХТА назвал требование Беларуси о его экстрадиции смешным

Создатель главного оппозиционного Telegram-канала Беларуси НЕХТА Степан Путило уверен, что Польша не экстрадирует его в Беларусь. Путило сказал, что уже просил белорусские власти "перестать позориться на международной арене".

Создатель главного оппозиционного Telegram-канала Беларуси НЕХТА Степан Путило назвал просьбу Следственного комитета Беларуси к польским властям о его экстрадиции на родину смешной. Об этом он заявил в комментарии РБК 7 февраля.

"Это абсолютно смешные просьбы – подача заявления об экстрадиции. Потому что как в прошлый раз это не увенчалось успехом, так и в этот раз, скорее всего, закончится ничем", – отметил Путило.

Он добавил, что ранее обращался к белорусским властям и просил их "перестать позориться на международной арене".

Роман Протасевич, на которого также направлен запрос об экстрадиции, сказал, что на его жизни и работе это не отразится.

"Я уже пять месяцев живу в другой стране. Так что пусть спецслужбы и дальше отправляют свои бумажки кому хотят", – отметил он в комментарии РБК.

Telegram-канал НЕХТА – один из самых популярных оппозиционных каналов в белорусском интернете, который основали осенью 2018 года. Офис канала находится в Польше. Кроме самого НЕХТА с 731 тыс. подписчиков, есть еще НЕХТА Live (1,5 млн подписчиков) и Luxta (172 тыс.).

Эти каналы активно освещали протесты в Беларуси. В октябре прошлого года белорусские власти признали их экстремистскими.

С 9 августа 2020 года в Беларуси продолжаются массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал на тот момент глава государства Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей (он возглавлял страну с 1994 года). Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.