Следком Беларуси обратился к Польше для экстрадиции создателей Telegram-канала Nexta

Создателей главного оппозиционного Telegram-канала Беларуси Nexta Степана Путило и Романа Протасевича хотят экстрадировать из Польши. Ранее их канал, активно освещающий митинги, признали экстремистским.

Следственный комитет Беларуси направил в Польшу документы на экстрадицию создателей главного оппозиционного Telegram-канала страны Nexta Степана Путило и Романа Протасевича. Об этом пресс-служба комитета сообщила в Telegram-канале.

"Следственный комитет направил документы на экстрадицию Путило и Протасевича через генерального прокурора в Польшу. С данной страной у нас заключен международный договор о правовой помощи по уголовным делам, который также регламентирует вопрос об экстрадиции", – говорится в сообщении.

Авторы каналов уже отреагировали на попытку их экстрадиции: "Когда у СК несколько сотен нерасследованных дел о пытках и насилии, что он будет делать? Правильный ответ: требовать от другой страны выдать того, кого по определению выдать не могут".

Telegram-канал Nexta – один из самых популярных оппозиционных каналов в белорусском интернете, который основали осенью 2018 года. Кроме самого Nexta с 731 тыс. подписчиков, есть еще Nexta Live (1,5 млн подписчиков) и Luxta (172 тыс.).

Эти каналы активно освещали протесты в Беларуси. В октябре прошлого года белорусские власти признали их экстремистскими.

С 9 августа 2020 года в Беларуси продолжаются массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал на тот момент глава государства Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей (он возглавлял страну с 1994 года). Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.