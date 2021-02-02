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Чемпионат мира по хоккею, отобранный у Беларуси, пройдет в Латвии

Чемпионат мира по хоккею 2021 года пройдет с 21 мая по 6 июня в Латвии. Об этом сообщили в Международной федерации хоккея.

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Международная федерация хоккея 18 января лишила Беларусь права на проведение чемпионата мира по хоккею
Международная федерация хоккея 18 января лишила Беларусь права на проведение чемпионата мира по хоккею
Фото: depositphotos.com

Международная федерация хоккея 2 февраля сообщила, что чемпионат мира по хоккею 2021 года, в проведении которого отказали Беларуси, состоится в Латвии.

Все матчи турнира, которые должны состояться с 21 мая по 6 июня, пройдут в Риге на двух площадках – на "Арене Рига" и в здании Олимпийского спортивного центра, который будет переоборудовано в каток на 6 тыс. мест.

"Каток в Даугаве в 10 минутах от "Арены Рига" станет тренировочной базой. В настоящее время арена строится и должна быть завершена к концу марта. Все 16 команд-участниц будут размещены в одном отеле", – отметили в федерации.

Международная федерация хоккея 18 января лишила Беларусь права на проведение матчей чемпионата мира по хоккею 2021 года. Совет организации определил, что "невозможно обеспечить благополучие команд, зрителей и официальных лиц при проведении чемпионата мира в Беларуси". Среди причин переноса в федерации назвали политическую ситуацию в стране и ситуацию с распространением коронавируса.

С 9 августа 2020 года в Беларуси продолжаются массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал на тот момент глава государства Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей (он возглавлял страну с 1994 года). Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра "Весна", с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявили о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 6 ноября ЕС ввел санкции против Лукашенко и еще 14 белорусских чиновников. 17 декабря ЕС ввел третий пакет санкций против Беларуси, ограничительные меры коснулись 29 человек и семи организаций.

Оппозиция настаивает на проведении новых выборов в Беларуси. Лукашенко заявил, что сначала в стране надо изменить конституцию (проект новой конституции, по его словам, представят в этом году), а уже после этого провести новые выборы.

Теги: Беларусь, Латвия, хоккей, чемпионат мира, Рига, акции протеста
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