Товары военного назначения, которые незаконно везли в Украину, пограничники обнаружили сегодня ночью в пункте пропуска "Новые Яриловичи" в Черниговской области, сообщает Госпогранслужба Украины.

Украинские пограничники разоблачили контрабанду оптики для танков, которая завозилась из Беларуси. Об этом 4 февраля сообщает Госпогранслужба Украины.

Товары военного назначения, которые незаконно везли в Украину, пограничники обнаружили минувшей ночью в пункте пропуска "Новые Яриловичи" в Черниговской области.

"12 приборов наблюдения командира танка нашли во время проверки микроавтобуса Volkswagen, которым управлял 41-летний житель Минска. На основании оценки рисков пограничники инициировали углубленную проверку транспортного средства. К проверке подключились представители администрации Госпогранслужбы и спецподразделения "Дозор", которые находятся на усилении в пункте пропуска, а также представители оперативного подразделения Черниговского отряда совместно с сотрудниками таможни", – говорится в сообщении.

Как выяснилось, товар военного назначения белорус перевозил в двойном днище багажного отделения под значительным количеством разрешенного для перевозки груза.

Сейчас решается вопрос о начале досудебного расследования по ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины.