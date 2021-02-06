"Дух демократии выпущен из бутылки". Германия пообещала оппозиции Беларуси более €20 млн

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас сообщил о плане поддержки гражданского общества Беларуси. Он предусматривает помощь студентам, которых исключили из университетов за участие в протестах, поддержку независимых СМИ и преследуемых властями Беларуси.

Германия выделит около 21 млн евро для поддержки представителей оппозиции в Беларуси, сообщило министерство иностранных дел страны со ссылкой на главу ведомства Хайко Мааса 6 февраля.

"Дух демократии выпущен из бутылки, и его невозможно вернуть назад. [...] Германия и Европейский союз на вашей стороне. Мы ввели санкции против Лукашенко и его режима. И мы разработали план действий "Гражданское общество Беларуси" на сумму до €21 млн", – пообещал немецкий министр.

Германия выделит стипендии студентам, которых исключили из университетов за участие в протестах. МИД также заявил о поддержке независимых белорусских СМИ. Преследуемым белорусам в Германии предоставят убежище, а жертвам пыток – психологическую помощь. Кроме этого, будет создан механизм для сбора доказательств нарушений прав человека.

"Придет день, когда они будут привлечены к ответственности. Придет день, когда народ Беларуси сможет жить в условиях демократии, свободы и верховенства закона. В этот день мы будем обязаны вашей энергии, мужеству и решимости", – объявил Маас.