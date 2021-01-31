На воскресных акциях протеста в Беларуси задержали более 80 человек, в том числе журналистку из Швейцарии – правозащитники

По данным правозащитного центра "Весна", 31 января на акциях протеста в Беларуси силовики проводили задержания в трех городах, большинство – в Минске.

31 января в Беларуси на акциях протеста против называющего себя президентом страны Александра Лукашенко силовики задержали 82 человека. Об этом сообщает правозащитный центр "Весна".

Два задержания произошли в Гродно, одно – в городе Новогрудок, остальные – в Минске.

Среди задержанных есть несовершеннолетние.

Часть людей уже отпустили.

"Весна" отмечает, что в центре Минска задерживали швейцарскую журналистку Люцию Чирки. Позже в посольстве Швейцарии уведомили правозащитников, что журналистку отпустили.

С 9 августа 2020 года в Беларуси продолжаются массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал на тот момент глава государства Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей (он возглавлял страну с 1994 года). Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.