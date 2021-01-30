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Ходорковский о протестах в России: Будет хуже, чем было в Беларуси

Комментируя протесты в России, оппозиционер Михаил Ходорковский выразил мнение, что в Кремле "публика более отмороженная", чем называющий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко.

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Ходорковский: Дальше перейдем к лукашенковскому сценарию
Ходорковский: Дальше перейдем к лукашенковскому сценарию
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Прошедшие 23 января в России акции протеста в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального вышли на новый уровень по масштабности. Такое мнение российский оппозиционер Михаил Ходорковский выразил 29 января в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

"Масштаб произошедшего очень значительный. Я не знаю, рассчитывала ли власть именно на такой масштаб. Но когда мы оценивали то, что может произойти, – я и мои коллеги – мы считали, что если будет больше 100 тыс. человек по стране, то власти придется задуматься. Но было явно больше 100 тыс. человек по стране. И власть задумалась. Но вот задумалась она в традиционной для себя манере", – сказал он.

Оппозиционер считает, что власть в РФ "пытается не свалиться в сугубо лукашенковский сценарий, то есть с бесконтрольным применением силы".

"Мы все видели, что они пытаются отложить это на потом. Я хочу, чтобы люди это понимали. Это не то, что у нас не будет того, что было в Беларуси, у нас будет хуже, чем было в Беларуси, потому что у нас публика в этом смысле еще гораздо более отмороженная, чем [считающий себя президентом Беларуси Александр] Лукашенко, я имею в виду в Кремле. Но сейчас они пытаются дозировать. Какое-то время, наверное, у них это будет получаться. А дальше перейдем к лукашенковскому сценарию", – объяснил Ходорковский.

С 9 августа 2020 года в Беларуси продолжаются массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал на тот момент глава государства Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей (он возглавлял страну с 1994 года). Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра "Весна", с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявили о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

В Москве 18 января арестовали на 30 суток Навального, который накануне вернулся в Россию из Германии, где лечился после отравления. 23 января по всей России прошли акции протеста в его поддержку. В штабе политика заявили, что в митингах по всей стране участвовали 250–300 тыс. человек. Задержали, по данным правозащитников, более 3,6 тыс. человек в 125 городах, в том числе почти 200 несовершеннолетних.

Теги: Россия, Михаил Ходорковский, Беларусь, Александр Лукашенко, протесты, Кремль, акции протеста
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