Ходорковский показал свою жену

Российский бизнесмен и оппозиционный политик Михаил Ходорковский обнародовал поздравление с Новым годом, сопроводив его совместным снимком со своей супругой.

Ходорковский: Пусть Новый год принесет перемены. С праздником! Счастья всем! Фото: m_khodorkovsky / Instagram

Российский бизнесмен и оппозиционный политик Михаил Ходорковский на своей странице в Instagram опубликовал фото с женой Инной.

Они запечатлены с бокалами шампанского в руках на фоне наряженной елки.

В посте Ходорковский прокомментировал поздравление президента РФ Владимира Путина с Новым годом.

"Путинское новогоднее обращение на этот раз длилось аж 6(!) минут. 2003-й: "Были сложности", 2013-й: "Нам пришлось столкнуться с проблемами", 2016-й: "Год был непростым", 2020-й: "Год вместил в себя груз нескольких лет". "Самое страшное – это когда тебя не надо, а ты есть", – написал он.

Оппозиционер пожелал подписчиками провести Новый год без старых оправданий старого президента и не затягивать его правление, поскольку каждый год хуже предыдущего.

"Пусть Новый год принесет перемены. С праздником! Счастья всем!" – написал он.

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Михаил и Инна Ходорковские живут в браке с 1991 года. У них есть дочь Анастасия (1991) и сыновья-близнецы Глеб и Илья (1999).

От первой жены, Елены, у Ходорковского есть сын Павел (1985).