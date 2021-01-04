Ходорковский показал свою жену

Российский бизнесмен и оппозиционный политик Михаил Ходорковский на своей странице в Instagram опубликовал фото с женой Инной.
Они запечатлены с бокалами шампанского в руках на фоне наряженной елки.
В посте Ходорковский прокомментировал поздравление президента РФ Владимира Путина с Новым годом.
"Путинское новогоднее обращение на этот раз длилось аж 6(!) минут. 2003-й: "Были сложности", 2013-й: "Нам пришлось столкнуться с проблемами", 2016-й: "Год был непростым", 2020-й: "Год вместил в себя груз нескольких лет". "Самое страшное – это когда тебя не надо, а ты есть", – написал он.
Оппозиционер пожелал подписчиками провести Новый год без старых оправданий старого президента и не затягивать его правление, поскольку каждый год хуже предыдущего.
"Пусть Новый год принесет перемены. С праздником! Счастья всем!" – написал он.
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Михаил и Инна Ходорковские живут в браке с 1991 года. У них есть дочь Анастасия (1991) и сыновья-близнецы Глеб и Илья (1999).
От первой жены, Елены, у Ходорковского есть сын Павел (1985).