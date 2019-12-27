Гид по новогодним подаркам

Хотите порадовать близких на Новый год, но идеи подарков закончились еще в 2016-м? Ни слова больше! Мы подготовили топ-5 лучших презентов, от которых ваши родные просияют счастливой улыбкой.

На чем бы вы не остановили свой выбор, не забудьте о праздничной упаковке Фото: parfums.ua

Парфюмерия

Универсальный вариант. У мужчин чаще всего не хватает времени, чтобы обновить свой старый парфюм, который давно норовит закончиться. А флаконов туалетной воды для женщины никогда не бывает слишком много. Ведь чем обширнее выбор духов на столике, тем лучше ее настроение. Но есть небольшая сложность – ароматы воспринимаются очень индивидуально, и можно просто не угодить. Поэтому, выбирая духи, опирайтесь на композиции, которые точно были в коллекции ваших любимых. Так вам будет намного легче ориентироваться среди изобилия брендовой парфюмерии.

Косметические продукты

Даже если вы понятия не имеете, какой косметический бренд предпочитает человек, то не прогадаете, если подарите средства из люксового сегмента. Такие марки, как Dior, Lancôme, Yves Saint Laurent, порадуют практически любого. Но чтобы презент был полезным, лучше выбирать универсальные наборы для волос, уходовую косметику для тела или подборку миниатюр для лица в подарочной упаковке. Для девушек приятным сюрпризом станет палетка теней или хайлайтеров.

Гаджеты

Здесь пригодилась бы некоторая инсайдерская информация. К примеру, недавно разбитый телефон, перегоревший фен или затянувшиеся поиски качественного триммера – идеальные подсказки. Хотя есть и такие гаджеты, которые пригодятся всем и всегда: ультразвуковой массажер для глубокого очищения кожи лица, беспроводная стереоколонка или хорошая электрическая зубная щетка. Кроме того, в новогодние праздники многие магазины электроники предлагают большие скидки на свои товары.

Сертификаты

Вариант подарка для тех, у кого и так все есть. А также удобное решение для поздравления коллег, бизнес-партнеров и дальних родственников. Если вы зашли в тупик, размышляя, что же такого подарить малознакомому человеку, – подарочный сертификат спешит вам на помощь. Еще они часто оформлены очень презентабельно: в ярких конвертах с поздравительными открытками, в которые можно вписать теплые пожелания.

Эмоции

Самые ценные подарки – те, которые дарят незабываемые эмоции и долгоиграющие впечатления. Поэтому подарите билеты или пригласительные на интересное мероприятие. Помните, что ценным такой презент станет только для тех, кто любит зрелищные и людные события. Ну а что это будет – рок-концерт, кинофестиваль или выступление оперного тенора – решайте, исходя из предпочтений.

На чем бы вы ни остановили свой выбор, не забудьте упаковать коробочку в красивую шуршащую бумагу и повязать поверх пеструю ленту. А если добавите пару искренних слов – ваш подарок обречен стать одним из лучших под новогодней елкой.