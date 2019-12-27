Клуб читателей
ГОРДОН
 
Интересное PR

Гид по новогодним подаркам

Хотите порадовать близких на Новый год, но идеи подарков закончились еще в 2016-м? Ни слова больше! Мы подготовили топ-5 лучших презентов, от которых ваши родные просияют счастливой улыбкой.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
На чем бы вы не остановили свой выбор, не забудьте о праздничной упаковке
На чем бы вы не остановили свой выбор, не забудьте о праздничной упаковке
Фото: parfums.ua

Парфюмерия

Универсальный вариант. У мужчин чаще всего не хватает времени, чтобы обновить свой старый парфюм, который давно норовит закончиться. А флаконов туалетной воды для женщины никогда не бывает слишком много. Ведь чем обширнее выбор духов на столике, тем лучше ее настроение. Но есть небольшая сложность – ароматы воспринимаются очень индивидуально, и можно просто не угодить. Поэтому, выбирая духи, опирайтесь на композиции, которые точно были в коллекции ваших любимых. Так вам будет намного легче ориентироваться среди изобилия брендовой парфюмерии.

Косметические продукты

Даже если вы понятия не имеете, какой косметический бренд предпочитает человек, то не прогадаете, если подарите средства из люксового сегмента. Такие марки, как Dior, Lancôme, Yves Saint Laurent, порадуют практически любого. Но чтобы презент был полезным, лучше выбирать универсальные наборы для волос, уходовую косметику для тела или подборку миниатюр для лица в подарочной упаковке. Для девушек приятным сюрпризом станет палетка теней или хайлайтеров.

Гаджеты

Здесь пригодилась бы некоторая инсайдерская информация. К примеру, недавно разбитый телефон, перегоревший фен или затянувшиеся поиски качественного триммера – идеальные подсказки. Хотя есть и такие гаджеты, которые пригодятся всем и всегда: ультразвуковой массажер для глубокого очищения кожи лица, беспроводная стереоколонка или хорошая электрическая зубная щетка. Кроме того, в новогодние праздники многие магазины электроники предлагают большие скидки на свои товары.

Сертификаты

Вариант подарка для тех, у кого и так все есть. А также удобное решение для поздравления коллег, бизнес-партнеров и дальних родственников. Если вы зашли в тупик, размышляя, что же такого подарить малознакомому человеку, – подарочный сертификат спешит вам на помощь. Еще они часто оформлены очень презентабельно: в ярких конвертах с поздравительными открытками, в которые можно вписать теплые пожелания.

Эмоции

Самые ценные подарки – те, которые дарят незабываемые эмоции и долгоиграющие впечатления. Поэтому подарите билеты или пригласительные на интересное мероприятие. Помните, что ценным такой презент станет только для тех, кто любит зрелищные и людные события. Ну а что это будет – рок-концерт, кинофестиваль или выступление оперного тенора – решайте, исходя из предпочтений.

На чем бы вы ни остановили свой выбор, не забудьте упаковать коробочку в красивую шуршащую бумагу и повязать поверх пеструю ленту. А если добавите пару искренних слов – ваш подарок обречен стать одним из лучших под новогодней елкой.

Теги: Новый год, праздники, поздравление
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Избрание Зеленского, импичмент Трампа, "Нефритовый заяц" на обратной стороне Луны. Главные события 2019 года
Избрание Зеленского, импичмент Трампа, "Нефритовый заяц" на обратной стороне Луны. Главные события 2019 года G
Дмитрий НЕЙМЫРОК
Выход футбольной сборной на Евро, лучшая молодая легкоатлетка планеты. Спортивные итоги Украины 2019 года
Выход футбольной сборной на Евро, лучшая молодая легкоатлетка планеты. Спортивные итоги Украины 2019 года G
Борис ГАВРИЛЕЦ
Промокашка и Чубакка, диссидент Буковский и диктатор Мугабе. Известные люди, умершие в 2019 году. Фоторепортаж
Промокашка и Чубакка, диссидент Буковский и диктатор Мугабе. Известные люди, умершие в 2019 году. Фоторепортаж G
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook


 
 

Публикации

 
все публикации
 
 

Фото

 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2019. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS