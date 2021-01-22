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Ходорковский: Скоро российским чиновникам будет некуда, буквально некуда девать уворованное

Российский оппозиционер Михаил Ходорковский считает, что администрация нового президента США Джо Байдена, в отличие от администрации его предшественника, не будет мириться со схемами Кремля с "серыми" и "черными" деньгами на Западе.

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Ходорковский: Российским чиновникам предстоит многое испытать
Ходорковский: Российским чиновникам предстоит многое испытать
Фото: EPA

Российский бизнесмен и оппозиционный политик Михаил Ходорковский считает, что администрация президента США Джо Байдена займет жесткую позицию по отношению к России. Об этом он сказал 19 января в эфире программы Hard Day's Night на "Дожде".

В частности, по его мнению, "достаточно жесткой и достаточно заметной" будет позиция США по делу российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом, по его словам, свидетельствуют назначения в американской администрации.

"Я думаю, что российским чиновникам предстоит на себе многое испытать, особенно тем из них (а это многие из них), которые предпочитают хранить свои деньги не в рублях, а в долларах и в активах за пределами Российской Федерации. Я думаю, что скоро им будет некуда, буквально некуда девать уворованное", – заявил Ходорковский.

"Но что еще хуже для Кремля, тот его инструментарий, который у него имеется, когда он коррумпирует часть западных политических элит, часть западного бизнеса, часть общественных организаций с помощью тех "серых", а иногда даже "черных" денег, которые он имеет на Западе, этот инструментарий сейчас у Кремля будет умирать", – сказал он, отметив, что, на его взгляд, администрация Байдена, в отличие от администрации предыдущего президента Дональда Трампа, мириться с этим не будет.

В то же время, он отметил, что у американцев достаточно собственных проблем, – с Китаем, с Европой и в Европе. Ходорковский подчеркнул, что ввести Кремль и "проблемы борьбы с путинской бандой" в этот контекст – та задача, которую он видит перед собой и своими коллегами. 

3 ноября 2020 года в США прошли очередные президентские выборы. Явка на выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев. Основным соперником демократа Байдена был 45-й президент США, республиканец Дональд Трамп.

Конгресс США 7 января 2021 года утвердил Байдена победителем президентских выборов. Он получил 306 голосов выборщиков, Трамп – 232.

Трамп заявил, что результаты выборов были сфальсифицированы, не признал своего поражения и стал первым за более чем 150 лет президентом США, который отказался участвовать в церемонии инаугурации своего преемника. На церемонии 20 января присутствовали три бывших президента – Билл Клинтон, Джордж Буш – младший и Барак Обама.

Из-за пандемии коронавируса и беспорядков, которые произошли в Вашингтоне 6 января, церемония инаугурации носила менее масштабный характер, чем обычно. Из соображений безопасности полиция закрыла доступ в здание Конгресса США, где проходило мероприятие. 

Новому главе Белого дома 78 лет. Он стал старейшим президентом в истории США. Байден более 40 лет занимается политикой. В 19732009 годах он был сенатором от штата Делавэр, затем в течение восьми лет – в 20092017 годах – вице-президентом. 

"ГОРДОН" следил за инаугурацией Байдена в режиме онлайн.

Теги: США, Михаил Ходорковский, Алексей Навальный, Джо Байден, Кремль, Дональд Трамп, активы, отмывание денег
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